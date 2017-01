Draugiem.lv

H&M pirmo reizi sāka savu vispasaules Apģērbu vākšanas iniciatīvu 2013.gadā, un kopš tā laika kompānija ir savākusi vairāk nekā 40 000 tonnu apģērba. Šobrīd pircēji visa gada laikā var atnest uz H&M veikalu jebkuras nevajadzīgās drēbes un tekstila lietas no jebkura zīmola un jebkādā stāvoklī. Mērķis ir katru gadu palielināt savākto apģērbu skaitu, lai līdz 2020.gadam mēs savāktu 25 000 tonnu gadā. Jauna filma, kuras režisore ir Kristela Mosele (Chrystal Moselle), atklās nākamo Apģērbu vākšanas kampaņu «Bring it», kuras globālā pirmizrāde būs 26.janvārī hm.com mājas lapā. Kampaņa pievērš uzmanību apģērbu pārstrādāšanas nozīmīgumam. H&M vēlas noslēgt modes preču ciklu, piedāvājot pircējiem vieglu risinājumu, lai nodotu nevajadzīgās lietas, lai caur H&M apģērbu vākšanas iniciatīvu tās varētu tikt izmantotas vēlreiz vai tiktu pārstrādātas. Šādā veidā izgāztuvēs nonāk mazāk apģērba. «Bring it» filmā tiek stāstīts par ceļu, ko veic nevajadzīgie apģērbi pēc tam, kad tie tiek savākti veikalā. Ar iedvesmojošu stāstu palīdzību filmā tiek parādīts, kā apģērba dzīves cikls var tikt pagarināts.

H&M 2014. gadā piedāvāja arī pirmo «Close the Loop» kolekciju, kas veidota no pārstrādātām tekstila šķiedrām, - svarīgs solis, lai noslēgtu modes preču ciklu. Šajā pavasarī, sākot ar 5. nedēļu, jauna ekskluzīva kolekcija būs pieejama tiešsaistes veikalā un sastāvēs no diviem «Close the Loop» produktiem, kas pilnībā ir veidoti no lietotiem džinsiem.

Lai piedāvātu modi un kvalitāti par vislabāko cenu ilgtspējīgā veidā, H&M ambīcijas ir strādāt, lai panāktu izmaiņas tajā, kā mode mūsdienās tiek radīta un valkāta. Modes cikla noslēgšana ir būtiska apņemšanās H&M darbam ceļā uz ilgtspējīgu modes nākotni. Mērķis ir radīt noslēgtu tekstila preču ciklu, tā, lai nevajadzīgas drēbes var tikt vēlreiz izmantotas un pārstrādātas, lai radītu jaunas tekstila šķiedras jauniem produktiem. Tajā pašā laikā šis palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, lai apģērbs nenonāk izgāztuvēs.