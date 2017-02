COS jaunā kolekcija: kreklkleitas, kimono piedurknes, smilškrāsa

Pēdējos desmit gadus zīmols COS ir palicis uzticīgs savai filozofijai, piedāvājot augstas kvalitātes kolekcijas, ko veido garderobes pamata lietas un klasika jaunā interpretācijā, un saglabājot zīmola būtību, ko raksturo moderns, klasisks, funkcionāls un izteiksmīgs dizains. Pirmo veikalu zīmols atvēra 2007. gadā Londonā, Rīdžentstrītā, un kopš tā laika COS ir nostiprinājis savu klātbūtni visā pasaulē, izveidojot noturīgas attiecības ar mākslas un dizaina pasauli. Zīmola sezonālās kolekcijas vienmēr ietekmējusi māksla un dizains, un, lai dalītos šajā interesē ar pircējiem, COS investē sadarbības projektos ar pazīstamiem un jauniem māksliniekiem, dizaineriem un organizācijām, līdz šim strādājot pie vairāk nekā 30 projektiem Eiropā, Āzijā un ASV.

Komentē COS izpilddirektore Marija Honda (Marie Honda): «Mēs lepojamies ar zīmola izaugsmi pēdējo desmit gadu laikā. Esam priecīgi un pagodināti, ka mūsu pircēji turpina novērtēt mūsu pieeju un priecājas par mūsu kolekcijām, veikaliem un sadarbības projektiem ar mākslas un dizaina pasauli.»



Lai nosvinētu zīmola jubileju, COS izveidos 10 gabalu kapsulas kolekciju ar apģērbiem sievietēm, vīriešiem un bērniem. Katra apģērba piegriezums ir veidots kā atjautības uzdevums, izmantojot audumu visā tā platumā, ļaujot vienai formai noteikt otru, ierobežojot visu lieko. Šīs metodes rada tīru un pārdomātu kolekciju ar krītošiem apjomiem un taisnvirziena siluetiem. Mīksti, divās kārtās veidoti ielaidumi ir redzami garajā kreklkleitā un tehniskā vīriešu jakā ar funkcionālām dubultajām kabatām. Japāņu ietekmes ir vērojamas kvadrātveida piegriezuma proporcijās vīriešu topos un sieviešu mēteļos, kas pieejami ar kimono stila piedurknēm. Bērnu apģērbus raksturo rotaļīgas aplikācijas uz kleitas un krekla. Kolekcija tiks radīta no viegliem audumiem – stingras kokvilnas un tehniskā poliestera paletē, ko veido smilškrāsas un baltie toņi.



Par kolekciju stāsta COS radošā direktore Karina Gustavsone (Karin Gustafsson): «Dizaina komanda izmantoja iespēju spēlēties un eksperimentēt ar modeļu piegriezuma procesu, iztēlojot dizainu radīšanas metodes no jauna. Piegriezēji un dizaineri strādāja paralēli, veidojot atsauces uz vēsturiskām tehnikām, kas izmanto materiālus līdz maksimumam. Raugoties nākotnē, turpināsim koncentrēties uz efektīvu audumu izmantošanu un progresīvi domājošām tehnikām.»



No 2017. gada 24.marta kolekcija būs pārdošanā visā pasaulē veikalos un tiešsaistē cosstores.com