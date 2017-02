Pārvērtības «un dzima mīlestība...»: ar auto kopā līdz Āfrikai!

Stāsta, ka vislabāk otru cilvēku vari iepazīt tieši ceļojumos - tur, kur esat prom no savas ērtās mājvietas un ikdienas rutīnas. Kādam šo iespēju piespēlē dzīve, bet kāds to drosmīgi izvēlas pats. Šis ir stāsts par pāvilostnieku Mārtiņu Upmani (72), kurš savā šarmantajā vecumā spēja atrast savu liktenīgo sievieti - Inesi (68) un izteica viņai piedāvājumu, no kura viņa nespēja atteikties. Doties ar golfiņu līdz Gibraltāram un tālāk uz karsto Āfriku... Viņiem tas izdevās, un nu jau kopā, rociņās sadevušies, bauda trešo kopā būšanas gadu! Pāris, no kura varam mācīties tik daudz! Tāpēc lai top pārvērtības, jo abi kopā ir pelnījuši lutināšanas pilnu dienu!