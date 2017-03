Kā likt savai guļamistabai izskatīties kā 5 zvaigžņu luksus numuram

Draugiem.lv

Pēc nogurdinošas dienas, «ķemmējot» iecienītākās tūristu apmeklētās vietas kādā kārdinošā lielpilsētā - Parīzē, Londonā vai Milānā, ir īsta bauda iegrimt 5 zvaigžņu viesnīcas vēsajos pēļos. Par to esam gatavas atdot savus pusgada iekrājumus. Kāpēc gan nemēģināt radīt šādu ikvakara idilli savā guļamistabā, kurā pavadām tik lielu savas dzīves daļu. Un liela daļa no mūsu ieteikumiem nemaksā vairāk kā viena nakts viesnīcas istabiņā Foto: Depositphotos.com Istabas izmēri

Viesnīcu istabas tiek rūpīgi plānotas tā, lai atbilstu cilvēka ergonomiskajām prasībām. Tajās ietilpst neparasti daudz un dažādu mēbeļu grupu, kuras nodrošina mūs ar visām nepieciešamajām ikdienas funkcijām. Istabiņās parasti ir gulēšanas zona, atpūtas vai darba zona, drēbju skapis, TV, ledusskapis un citas ierīces. Neskatoties uz gultas izmēriem, tai abos sānos un kājgalī jāparedz vismaz 0,70 m plaša eja. Mūsu mazajās guļamistabās bieži tas nav iespējams, taču galvenajos kustību ceļos ejai jābūt vismaz 0,5 m.

Foto: Depositphotos.com

Guļamistabas karaliene - gulta

Gulta ir galvenā mēbele mūsu guļamistabā, ja ne visā dzīvoklī. Tās iegādē un matrača izvēlē līdzekļus taupīt nevajadzētu. Gultu iesakām neizvēlēties šaurāku par 1,80 m. Arī tad, ja guli viena, ir tik patīkami ierušināties viesnīcas platajā gultā. Atkarībā no guļamistabas kopējā iecerētā stila var izvēlēties zemus gultu rāmjus ar apmali, uz kuras novietot sīkumlietas, continental stila gultas, kuras īpaši populāras tieši luksus viesnīcu segmentā, vai pat metāla rāmja gultas. Katrs no gultu veidiem ir spēcīgs guļamistabas noskaņas un interjera stilistikas veidotājs.

Foto: Depositphotos.com

Buduāra drapērijas

Svarīgus akcentus guļamistabai vari piešķirt izvēloties saskaņotus aizkarus un citus mēbeļu audumus. Veiksmīga aizkaru izvēle ir būtiska jebkura viesnīcas luksiņa panākumu atslēga. Liela daļa cilvēku labi izguļas tikai pilnīgā tumsā. Šeit noderēs aizkari ar aptumšošanas funkciju. Taču mēs esam tik dažādas, un kādai patīk pamosties ar saules stariem uz degungala. Tad tieši otrādi - vajadzētu izvēlēties vieglus nakts aizkarus ar samērā lielu gaismas caurlaidības koeficentu. Aizkaru audumu vari saskaņot ar gultas dekoratīvo spilvenu pārvalkos izmantoto, taču tam nebūt nav jābūt tieši tam pašam audumam. Pietiks ar kādu atsauci krāsā, rakstā vai auduma struktūrā.

Foto: Depositphotos.com

Gultasveļa laimīgam miegam

Vieglākais veids, kā paaugstināt komforta līmeni savā guļamistabā, ir iegādāties vismaz vienu kvalitatīvu gultas veļas komplektu. Tie gan ir samērā dārgi, taču lielākā daļa zīmolu, piedāvā atsevišķi gan palagus, gan spilvendrānas, gan segas pārvalkus. Patiesi labu gultasveļas komplektu vari iegādāties pakāpeniski. Vai esi ievērojusi, ka viesnīcas pārsvarā izmanto baltu gultas veļu (satīna vai kokvilnas). Balta gultasveļa ne tikai liks tavai guļamistabai izskatīties spodrai un gaišai, bet tā piestāv praktiski jebkurai gultai, tapetēm, aizkariem un pārējām lietām guļamistabā. Un, protams, no rīta velti to vienu minūti laika gultas saklāšanai, lai vakarā, pārnākot no darba, neiedzīvotos nīgruma sajūtā par nesakopto dzīves telpu.

Foto: Depositphotos.com

Pievieno skābekli

Tas nebūt nenozīmē, ka tev vajadzētu meklēt kādu sarežģītu slimnīcas ekipējumu. Nē. Guļamistabas alkst pēc lieliem telpaugiem, kas spēj saražot pāris piles papildus skābekļa. Un te nederēs viens puskaltis kaktuss uz palodzes. Ja istabas izmēri to atļauj, izvēlies kādu kuplu krāšņumaugu.

Foto: Depositphotos.com

Saglabā līdzsvaru

Mēs visas alkstam guļamistabu dalīt ar savu otro pusīti. Neveido guļamistabu sev vienai. Gultas sargiem jeb naktsgaldiņiem un naktslampiņām jābūt pa divi. Viesnīcās parasti gultai abās pusēs izvietoti vienādi skapīši un lampiņas. Lai piešķirtu istabai īpašu oriģinalitāti, vari izvēlēties katru lampu un skapīti atšķirīgu, bet neaizmirsti, ka tie, tāpat kā mēs, meklējam pāri.

Foto: Depositphotos.com

Ievēro mērenību

Un šoreiz mēs nedomājam To, khmmmm... Bet gan grāmatu kalnu, dažādu lietiņu, nieciņu un kosmētikas piederumu nokrautas visas brīvās virsmas. Nemaz nepieminot veļas grēdas uz vienīgā krēsla. Padomā, jebkurā augstas klases viesnīcas istabā ir pāris pārdomātu akcentu. Glezna virs gultas, paplāte un karafe ūdenim, kāds žurnāls vai grāmata. Un pietiek. Aizvāc visu lieko un tev atbrīvosies laiks sapņiem.

Foto: Depositphotos.com

Guļamistaba ir guļamistaba

Lai gan viesnīcās istabiņa apvieno visas sadzīvei nepieciešamās galvenās funkcijas, mēs ieteiktu padomāt vēlreiz, pirms ledusskapi iestumt šajā telpā. Ja tava telpa ir pietiekami liela, un gribi rīta kafiju nobaudīt, neizkāpjot no gultas, vari ieslēpt kādā kumodes atvilktnē visu nepieciešamo, pat ūdens vārāmo kanniņu. Slēpšanas metode ideāli noderēs, ja miega zonā nevari iztikt bez datora, telefona un TV lietošanas.