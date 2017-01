Palīgs plaisājošiem krūtsgaliem

Zinātniskie pētījumi apliecina, ka lanolīns ideāli sadziedē plaisājošus krūšu galus, jo tas palīdz saglabāt ādas dabīgo mitrumu, tāpēc Maria Nipple Cream būs neaizstājams palīgs katras jaunās māmiņas aptieciņā.

Iesaka SANDRA LASE, Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, zīdīšanas konsultante IBCLC

Aizsargā un elpo!

Katram mazulim ir zīšanas, bet nav pareiza satvēriena refleksa, tāpēc daudzas jaunās māmiņas zina, cik sāpīga var būt zīdīšana, sevišķi, ja krūšu galos parādās plaisas. Tām dzīstot, veidojas krevele, kuru mazulis zīžot, katru reizi atkal noplēš, līdz ar to krūšu dziedēšana var būt sāpīgs un ilgstošs process. Lanolīns, ko iegūst no aitu vilnas un kas ir pilnīgi dabīgs produkts, krūšu plaisiņām ļauj sadzīt bez kreveles. Līdz ar to process notiek daudz ātrāk – jau otrajā trešajā dienā diskomforts mazinās vai pat izzūd, turklāt mamma var droši turpināt zīdīšanu, neraugoties uz plaisām – taču ar nosacījumu, ja bērns satver krūti pareizi. Tāpat lanolīns ļauj ādai elpot, un tas ir būtiski dzīšanas procesā.

Atšķirībā no citiem Latvijā nopērkamajiem lanolīnu saturošajiem krēmiem, Maria Nipple Cream esošais lanolīns ir augstvērtīgāks, jo tam ir augstāka attīrīšanas pakāpe.

Krēms ir caurspīdīgs, bez krāsas un smaržas, drošs gan mammai, gan bērnam. Maria Nipple Cream pievienots arī tokoferols jeb E vitamīns, kas veicina audu atjaunošanos, līdz ar to šis krēms ir maigāks, mīkstāks un vieglāk uzklājams.

Kaut desmit reizes dienā

Maria Nipple Cream pēc zīdīšanas plānā kārtiņā uzklāj uz krūts gala vai visas krūšu zonas, ko bērns zīž vai kas kļuvusi sausa un jutīga. Krēmu var klāt pēc katras zīdīšanas reizes, arī tad, ja māmiņa mazuli zīda kaut desmit reizes dienā. Līdz nākamajai zīdīšanas reizei krēms jau iesūcies ādā, tāpēc pirms zīdīšanas krūtis nav jāmazgā!

Tā kā lanolīns ir ļoti līdzīgs vielai, ko izdala cilvēka āda, turklāt bez garšas, arī mazulis, dzerot māmiņas pienu, nejūt diskomfortu vai izmainītu piena garšu. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka Maria Nipple Cream nenosmērē krūšturi un tam nav lietošanas ierobežojumu – krēmu var smērēt kaut visu gadu (protams, ievērojot krēma derīguma termiņu).

Noderēs arī citiem

Maria Nipple Cream var izmantot ne tikai krūšu dziedēšanai, tāpēc pus izlietotais krēma iepakojums pēc zīdīšanas pārtraukšanas nebūs jāmet ārā. Krēms lieliski dziedē apsārtumu zem autiņbiksītēm mazulim, kā arī palīdz uzturēt ādas mitrumu gan mammai, gan tētim, piemēram, ja rudenī, vai ziemā ir sausas un sasprēgājušas lūpas, sausa āda uz rokām, pat uz papēžiem. Lanolīnu saturošu krēmu droši var lietot kopā ar kādu citu speciālu ādas kopšanas krēmu, jo tas neļauj ādai izžūt un saglabā tās dabīgo mitrumu.

Krūšu galu plaisāšanas iemesli ir:

nepareizs mazuļa satvēriens – biežākais plaisu veidošanās iemesls, kuru jācenšas novērst pēc iespējas ātrāk, vaicājot padomu zīdīšanas konsultantam vai pediatram.

– biežākais plaisu veidošanās iemesls, kuru jācenšas novērst pēc iespējas ātrāk, vaicājot padomu zīdīšanas konsultantam vai pediatram. bieža krūšu mazgāšana – pirms zīdīšanas krūtis nav jāmazgā, jo tādējādi tiek nomazgāts uz tām esošais aizsargslānis, krūšu āda kļūst sausa un zaudē aizsardzības spējas.

– pirms zīdīšanas krūtis nav jāmazgā, jo tādējādi tiek nomazgāts uz tām esošais aizsargslānis, krūšu āda kļūst sausa un zaudē aizsardzības spējas. dažādas infekcijas, piemēram, piena sēnīte, var provocēt plaisu rašanos, jo padara ādu jūtīgu un viegli traumējamu. Ja sākusies infekcija, jādodas pie ārsta, kurš paralēli lanolīnu saturošam krēmam ieteiks arī atbilstošu medikamentu.

