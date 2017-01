Kā joga padara sievieti skaistu?

Katrā no mums ir sievišķīgais Afīnas un Lakšmī spēks. Reizēm mēs to izjūtam, taču mūsdienās sajust saikni ar šo spēku ir diezgan grūti. Mēs visu laiku uztraucamies, pieņemam lēmumus, kontrolējam situāciju – tādos apstākļos justies pievilcīgai un pārliecinātai par sevi ir īsts sasniegums. Taču tajos mirkļos, kad mēs esam uz paklājiņa, viens pret vienu ar savu patieso es, mēs iegūstam iespēju šo soli pretī sasniegumam veikt. Joga ir kas vairāk par suns ar galvu uz leju, vai Saules Sveicienu. Joga ir spēcīga enerģētiska prakse, kas ļauj mums pilnveidoties un pārveidot apkārtējo pasauli. Novirzot šo enerģiju pareizā gultnē, jūs varat atmodināt savu patieso būtību, atcerēties par to, ka jūs esat pelnījusi mīlestību un uzplaukumu neatkarīgi no vecuma.

JOGA UN PĀRLIECĪBA PAR SEVI

Galvenā īpašība, kas padara mūs pievilcīgus citu acīs, ir pārliecība par sevi. Precīzāk sakot, tā smalkā zelta viduslīnija starp pašpārliecinātību un vienkāršību. Šīs īpašības demonstrē, ka cilvēks ir harmonijā ar sevi, un tas vienmēr «uzpērk». Kā joga attīsta pārliecību par sevi? Vispirms, tā ļauj pieņemt un iemīlēt sevi tādu, kāda Jūs esat. Visiem ir trūkumi, vienmēr kāds būs skaistāks par mums, un patikt visiem ir neiespējami. Taču joga māca, ka katrs cilvēks ir brīnišķīgs jau no dzimšanas, un no šāda skatu punkta raugoties, iegūt pārliecību par sevi ir daudz vieglāk. Izpildiet āsanu kompleksu tieši šo īpašību attīstīšanai. Neaizmirstiet atgādināt sev par savām labajām īpašībām. Komunicējiet ar cilvēkiem, kas atbalsta jūs un ciena, izvairieties no pārlieku liekas kritikas un ticiet labajam.

JOGA UN SKAISTUMS

Jebkura sieviete var būt skaista – tas ir fakts. Nav jābūt Miss Visumam, lai nēsātu skaistas sievietes nosaukumu. Ne visas «skaistules» ir skaistas un ne visas «vienkāršās peles» ir neglītas. Ir faktori, kas pārvērš jebkuru ārieni: sevis kopšana, sievišķība, laipnība, harmonija. Attīstīt šī īpašības jums palīdzēs Prānājāmas prakses, meditācijas un īpašas āsanas –visas šīs tehnikas palīdzēs jums uzzināt kaut ko par sevi, piedzīvot īpašu, tieši jums vajadzīgu pieredzi, kurš acīs iededzina īpaši pievilcīgu uguntiņu. Veidojiet sevi, mīliet un lolojiet, tiecaties uz skaistumu kā augi pret sauli, dariet labus darbus, piepildieties ar sievišķību un skaistumu.

JOGA UN INDIVIDUALITĀTE

Pateicoties meditācijai un darbam ar ķermeni, notiek apziņas attīrīšanās no šabloniem un stereotipiem. Tas palīdz novērtēt savu individualitāti un neieciklēties uz vispārējiem skaituma standartiem, kurus radījis nezin kas, nezin kad. Var visu mūžu dzīties pēc ideāla ķermeņa un modīgām somiņām, taču tā arī nepietuvoties īstas sievietes tēlam. Iemācieties domāt skaidri un atmest to, ko jums uzspiež. Radiet savu īpašo, ideālo tēlu, kas nav līdzīgs nevienam. Praktizējiet meditāciju un neaizmirstiet dziļi elpot, lai attīstītu šo īpašību.

JOGA UN NOSLĒPUMAINĪBA

Kas parastu sievieti atšķir no neparastas? Bieži vien vīrieši to raksturo šādi: «Viņā ir kaut kas tāds…», tad viņi apklust un nespēj noformulēt domu tālāk. Un patiesi, to nevar izskaidrot. Reizēm sievietei, šķiet, ir viss, lai tā varētu apburt visu pasauli, taču tas nenotiek, bet reizēm sieviete ar «visparastāko» ārieni uz visiem laikiem iekaro vīrieša sirdi. Viss tāpēc, ka skaistums netiek izjusts vizuālā līmenī, bet ar sensoriem. Joga, kā reiz, strādā šajā apvidū, pārveidojot cilvēka enerģētiskos līmeņus. Īpaši tas attiecas uz sievietēm. Praktizējoša sieviete sajauc uzmanības fokusu sevī, viņa vairs nemeklē atzinību, viņas skatiens kļūst domīgs, kustības lēnas, bet domas harmoniskas. Viņā ir kāds noslēpums, tāpēc, ka katru reizi, kad cilvēks nav atkarīgs no sabiedrības viedokļa, bet balstās uz saviem principiem un ideāliem, viņš iedarbojas magnētiski uz citiem.

JOGA UN VEIKSME

Veiksmei var ticēt, var to izskaidrot no zinātnes skatupunkta, bet praktiski jebkurš cilvēks, kurš sāk regulāri praktizēt jogu, ievēro to, ka viņa dzīvē sāk notikt pārsteidzoši brīnumi. Savas iekšējās pasaules pārveidošana pārnesas arī uz ārējo pasauli. Mēs sākam visu redzēt pilnīgi citā gaismā, vēl vairāk, mēs patiešām sastopamies ar pozitīvām pārmaiņām, nevis tikai dzīvojam ilūzijās. Sieviete, kas vēl pasaulei labu, un dzīvo harmonijā ar sevi, parasti ir apveltīta ar ideālu intuīciju, pievelk veiksim sev un saviem tuviniekiem, ar viņu vēlas būt kopā, jo viņai apkārt ir mīlestības un siltuma atmosfēra.

Turpiniet savu praksi, apzinieties sevi un sniedziet mīlestību citiem, tad jūs sajutīsies uz saviem sievišķīgajiem pleciem visas pasaules svētību.

