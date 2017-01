Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Joga nepalīdz visiem un reizēm var novest pie bēdīgiem rezultātiem – sākot ar banālām traumām un beidzot ar problēmām psihē. Tas, ka joga ir noderīga visiem, ir mīts! Sākumā, senajā Indijā apmēram pirms 4000 gadu, ar jogu nodarbojās tikai visstiprākie gan ķermeņa, gan prāta ziņā. Taču tagad ar jogu nodarbojas arī tie, kam ir liekais svars, kam ir problēmas ar mugurkaulu, hormoniem, pat psihi. Un tas tiek uzskatīts par vērtīgu un noderīgu. Tāpēc, ka joga ir spēcīgs līdzeklis, kas darbojas. Taču derīgs ir tikai tas līdzeklis, kas ir jums piemērots. Joga nav pretlīdzeklis pret visām problēmām, kā tāda tā arī netika radīta, tai arī nav jūs jāārstē. Turklāt tā neārstē nopietnas slimības, ja nodarbojaties ar hatha jogu grupā. Tādas nodarbības var vien nostiprināt jau spēcīgu organismu kopumā. Bet tur, kur ir plāns, tur plīst – tāpēc, ja ķermenī vai psihē jau ir būtiski vājie posmi, tie piedzīvo šoku un var sairt. Tas var izpausties ļoti dažādi: sākot ar banālu ceļgala traumu, līdz mugurkaula trūcei vai nopietniem bojājumiem cilvēka enerģētikā un psihē, kas var aizvest pat līdz slimnīcai. Diemžēl tādi piemēri ir. Labāk no tādiem tomēr izvairīties. Un tā, kādos brīžos vienkārši nedrīkst (!!!) kāpt uz paklājiņa un sākt pildīt 108 saules sveicienus no vietas utt. Reklāma --> -->

Ja jums ir liekais svars, aptaukošanās. Uz jogu cilvēki bieži vien nāk ar vēlmi notievēt, taču tas nav īsti pareizi. Jā, ja nodarbojas ar jogu speciālā grupā «joga tievēšanai» vai, vēl labāk, individuāli, tad var iegūt brīnišķīgus rezultātus. Uzreiz ņemiet vērā, ka paralēli ikdienas nodarbībām nāksies mainīt diētu un ēšanas režīmu. Taču, ja esat vienkārši atnākuši uz jogu, kopējā grupā, ar nopietnu lieko svaru, man būs jūs jāsarūgtina: gaidiet problēmas ar locītavām, spēku zudumu, mentālo turbulenci. Ja tas ir jūsu gadījums, tad sliktākajā gadījumā vismaz pieejiet pie pasniedzēja, izstāstiet savas problēmas, palūdziet padomu, kā labāk veidot savus treniņus. Iespējams, jums būs nepieciešamas 1-2 individuālās nodarbības un konsultācija. Daudz jogas pasniedzēji vai ārsti šādas konsultācijas var sniegt pat skype. (Šobrīd internetā ļoti populāri ir kļuvuši video, kur dažādas amerikāņu sievietes ar aptaukošanās problēmām veic advancētas āsanas! Lūdzu, nemēģiniet to atkārtot mājās! Tas ir bīstami veselībai!)

Ja jums ir problēmas ar mugurkaulu. Ja jums ir jebkādas problēmas ar mugurkaulu, par to paziņojiet pasniedzējam pirms nodarbības. Vēl labāk, ja par to aprunāsieties, vēl pirms pierakstāties uz nodarbību, pakonsultējieties ar studijas administratoru, kurš ieteiks, kuras nodarbības jums ir vispiemērotākās. Un tā noteikti nebūs hatha jogas kopējā nodarbība grupā. Iespējams, jums noderīgas būs koriģējošās vai citas tamlīdzīgas jogas nodarbības, kurās koncentrējas uz mugurkaula problēmām. Ja vēlaties nodarboties ar hatha jogu, tad noteikti apmeklējiet individuālās nodarbības pie pieredzējuša pasniedzēja, nevis grupā. Pasniedzējam ir jāizvēlas āsanas tieši jūsu vajadzībām, modificējot un pielāgojot tās jūsu spējām. Ja nav iespējas apmeklēt individuālās nodarbības vai tuvumā nav nevienas mugurkaula problēmām veltītas jogas nodarbības, tad apmeklējiet Ājengāra jogu, tur ir ļoti adekvāta pieeja fiziskām praksēm, pastāvīgi tiek izmantoti palīglīdzekļi un āsanas tiek pielāgotas; visticamāk, ja pabrīdināsiet pasniedzēju par savām problēmām, jūsu mugurkauls necietīs.

Ja esat pusaudzis vai cienījamā vecumā. Es bieži jogā redzu cilvēkus pēc 60 un tīņus 12-16 g.v. Tas ir ļoti labi. Taču ņemiet vērā, ka jums ir jāpakonsultējas ar pasniedzēju, iespējams ir prakses, kuras jums nav jāveic. Ir āsanas, kas iedarbina hormonālo sistēmu (piemēram Viparita Karani āsana u.c.), un jūs varat nodarīt sev pāri, ja veicat šīs āsanas periodos, kad hormonālā sistēma vēl nedarbojas ar pilnu jaudu vai atrodas pārejas posmā (klimakss), vai ir jau atpūtā – sirmā vecumā. Tas viss ir jānoskaidro individuāli pie sava pasniedzēja, kurš jūs «vada». Padomi no interneta, no kaut kādām lekcijām ir bezpersoniski vai attiecas uz konkrētiem cilvēkiem. Lietojiet šo info tikai kā vispārinātu informāciju, nevis kā recepti tieši jums.

Ja jums ir liels stress, nestabila nervu sistēma. Lūdzu, izturieties pret šo savu dzīves posmu ar pilnu sapratni. «Kur plāns, tur arī plīst!» Nav teikts, ka jogas prakse, īpaši tās iekšējās prakses, kā prānājāma, mudras un bandhas, būs jums vērtīgas. Noteikti, ne visas un ne uzreiz. Nodarboties patstāvīgi vai pie bezatbildīga «guru» ir tiešais ceļš uz pilnīgu sabrukumu enerģētikā un psihē. Gadījumā, ja esat piedzīvojis lielu stresu, piemēram, tuva cilvēka zaudējumu vai avāriju, vai jums jau ir depresija, trauksmes stāvoklis, histērijas, bezmiegs, – jums nepieciešama jogas terapeita konsultācija. Un rūpīgi izstrādātas nodarbības tieši jums, mini grupā vai individuāli, pavisam noteikti ne parastā grupā. Kā pasniedzējs ar vairāk nekā astoņu gadu pieredzi teikšu, ka personīgā veiksme un izaugsme šādiem cilvēkiem kopējā grupā (enerģijas uzņemšana utt.) gandrīz vienmēr nomainās uz spēcīgu psihisku turbulenci pēc 1-2 mēnešiem, parasti kļūst daudz sliktāk. Jā, šādas tehnikas, kā jogiskās iesildīšanās (shakti-bandhāsanas, Pavan-muktāsana), Sukshma-Vjāāma, Surya Namaskar lēnā tempā, Šavāsana, cikliskās meditācijas ir vērtīgas, taču, ja nervi nav formā, pat šīs tehnikas tiks veiktas nepareizi un nenesīs nekādu labumu.

Ja jums ir vāji muskuļi. Šķiet - nu un kas, kāp uz paklājiņa un dari visu, ko vari un vēl mazliet vairāk. Tā un ne tā. Ja jums ir vāja muskuļu korsete, parādās bīstamība virknē jogas pozu. Pirms ķeraties pie spēcīgām līdzsvara pozām, kas daudz ko pieprasa no jostas daļas, piemēram, Dandāsana, balsta poza jeb plank, Vasishthāsa (sānu stāja, atbalstoties uz rokām) un jebkuri atliecieni, jums vispirms ir «jāuzkačā» mugura (arī sporta zālē ar treneri) un citām jogas pozām. Pirms sākat veikt jebkuras apgrieztās pozas, īpaši Kapila – āsana, Širšāsana un citas stājas uz galvas, stājas uz pleciem – Sarvangāsana, jums ir cītīgi jāstrādā pie spranda muskuļu stiprināšanas. Arī sporta zālē. Vājš kakls var būt gan tievajiem, gan arī apaļīgajiem. Vispirms spēciniet kakla muskuļus, tikai tad veiciet apgrieztās pozas! Ja kakls ir vājš, tad apgrieztās pozas, kā galvasstāja, kamielis vai kājas aizliktas aiz galvas, guļot uz muguras, var būt nāvīgi bīstamas. Var novest pie insulta. Ja jums ir vājas rokas, kājas, prese, to var atrisināt. Arī ar jogu un citām fiziskām aktivitātēm.

Ja jums ir paaugstināts spiediens. Tas ir nopietns šķērslis daudzām jogas praksēm, gan āsanām, gan prānājāmām. Brīdiniet par to pasniedzēju PIRMS nodarbības. Kopumā nav piemērotas apgrieztās pozas un elpas aizture ieelpā, tāpat kā nevajadzētu veikt mudras un bandhas.

Ja ir pazemināts asinsspiediens. Mazliet labāka situācija, jo nav tik daudz ierobežojumu, jo ļoti daudzas jogas tehnikas spiedienu paaugstina. Nepārspīlējiet ar statiskām atslābinošām tehnikām, jo tas var novest pie spēka zuduma. Nevajadzētu veikt arī Udžaji elpu. Ja nodarbojaties patstāvīgi, veiciet aktīvas prakses, kas paātrina elpošanu un sirds ritmu, pamīšus ar pasīvām un nomierinošām.

Ja jums ir problēmas ar ceļgaliem/ jostas daļu. Obligāti pārbaudiet savu stāvokli pie ārsta, pirms ejat uz jogas nodarbību. Jogas skolotājs diez vai varēs kaut ko ieteikt, jo nezina jūsu diagnozi. Tādi apgalvojumi kā «man ir trūce vai tāpat sāp muguras jostas daļa» tikai novedīs skolotāju strupceļā. Ceļgali, muguras jostas daļa, sprands var sāpēt simtiem dažādu iemeslu dēļ, un ierobežojumi praksē attiecīgi arī izrietēs no šiem iemesliem. Esiet «bāka pats sev», kā Buddha ieteica saviem skolniekiem, guļot uz nāves gultas, un uzņemieties atbildību par savu veselību un sasniegumiem jogā uz sevi, necentieties to pārnest uz citiem cilvēkiem, jo tas nenovedīs ne pie kā laba. Tāpat, jau nodarbojoties ar jogu, periodiski veiciet rentgenus un apmeklējiet savu ārstu, lai redzētu dinamiku. Jebkura slimība ir process. Nedomājiet, ka tā vienkārši vienā brīdī pazudīs tikai no tā, ka esat nolēmuši nodarboties ar jogu. Tieši pastāvīga slimības kontrole (pat ja ir tikai aizdomas par to) ļaus uzzināt, vai palīdz jums šis jogas veids un nodarbības ar šo konkrēto pasniedzēju, vai esat izvēlējies sev nepiemērotas nodarbības.

Joga menstruāciju laikā ir ļoti strīdīgs jautājums, kam nav viennozīmīgas atbildes. Ir daudz gan par, gan pret praksi «sarkanā drakona laikā». Ļoti satraucoša ir (lai gan medicīniski nepārbaudīta informācija) par apgriezto pozu un dažu prānājamās vingrinājumu un bandhu kaitējumu pirmajās menstruāciju dienās. Tajā pašā laikā dažas sievietes, to skaitā arī jogas instruktores, atzīmē, ka šādas prakses atbrīvo viņas no spazmām un sāpēm… Kopējais likums – pakonsultējieties ar savu jogas skolotāju. Un patiešām nedariet neko, kas rada diskomfortu. Kopumā es teiktu, ka labāk ir «padarīt mazāk», nekā «par daudz» kritiskajās dienās, jo jūs visu atgūsiet pēc nedēļas.

Vēl viens kopējs likums – ja nodarbības laikā vai pēc tās jums kaut kur ir radušās sāpes vai kļuvis slikti, jautājiet instruktoram! Neturiet šo informāciju sevī! Adekvāta, tehniska jogas prakse ir 100% komfortabla un neizraisa asas sajūtas. Ja tās parādās, pieejiet pie pasniedzēja pēc nodarbības un pamēģiniet kopā tikt skaidrībā, visticamāk, jūs kādu no vingrinājumiem veicāt nepareizi. Lielā grupā instruktors nespēj saskatīt visas kļūdas. Otra puse šajā situācijā ir fakts, ka tie, kas sāk nodarboties ar jogu, īpaši tie, kas nākuši no fitnesa (vai apvieno), uzskata, ka jogas nodarbībā ir jāizjūt sāpes. Tā tas nav. Pakāpeniski iemācīsieties atšķirt muskuļu sāpes (kad muskuļi stiepjas un atlaiž saspringumu, vai aug) un locītavu sāpes, bet iesākumā jebkuru sāpi vajadzētu uztvert kā kļūdu. Labāk slodzi kāpināt pakāpeniski, tas palīdzēs izvairīties no traumām ceļgalos un jostas daļā, sprandā, kuras bieži piemeklē iesācējus, kas ķērušies pie lietas pārāk agri. Iesākumā visas āsanas vajadzētu uzskatīt par traumatiskām, jo «savilkt muguru» varam pat šķietami visnevainīgākajā pozā. Īpaši bīstama šajā plānā ir Chakrāsana jeb tiltiņš, stājas ar izstieptām kājām, ķermeņa atvēršanas pozas, to skaitā arī špagati, budžangāsana (kobras poza), apgrieztās pozas.

Un pēdējais. Visbīstamākās jogas pozas nav pašas sarežģītākās. Sarežģītās pozas parasti veic cilvēki ar jau spēcīgu muskuļu korseti (un tas nozīmē, ka arī jostas daļa un sprands ir nodrošināti) un ar augstu fizisko kultūru (zina, no kā izvairīties). Bīstamāka joga ir tieši iesācējiem. Kuras ir visbīstamākās pozas? Es teiktu – Halāsa, Padmāsana, Širšāsana Budžangāsana un trijstūra poza.