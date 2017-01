Sarunas, mūzika, gardumi vai pastaiga ārā ir populārākās metodes, kā Latvijas iedzīvotāji cīnās ar skumjām, atklāj veiktais pētījums, aicinot ar veselīgām aktivitātēm pārvarēt par gada depresīvāko dienu* dēvēto 16.janvāri.

«Diemžēl katrs desmitais skumju gadījumā nedara neko. Vien 4% dodas sportot un 6% izguļas, lai arī kustība un miegs ir lieliski garastāvokļa uzlabotāji. Visiem viena metode nederēs, tāpēc svarīgi atrast sev atbilstošāko veidu, kā no negatīvajām emocijām atbrīvoties, nekrītot galējībās un nekaitējot sev. Izcili, ja to izdodas pārvērst hobijā - tas palīdzēs iemācīties tikt pāri skumjām arī ilgtermiņā, netraumējot savu un apkārtējo labsajūtu,» stāsta Dr. Egils Einārs Jurševics, AS «Grindeks» valdes priekšsēdētāja padomnieks nozares politikas jautājumos. «Lai gan depresīvākā datuma meklēšana vairāk ir tradīcija, ne zinātnisks apstiprinājums, tā ir iespēja sev un citiem atgādināt, ka par sevi ir jārūpējas ne vien šādās dienās, bet visu gadu.»

Aptaujātie atklāj, ka naktī pamostoties un nevarot aizmigt, ceturtdaļa visbiežāk raizējas par finansiālo stāvokli, ģimenes un attiecību problēmām, nākotnes plāniem, bet piektdaļa nevar aizmigt, jo jādomā par darbā neizdarīto.

Sajūtoties bēdīgi, sievietes biežāk dod priekšroku sarunām vai našķim, vīrieši izvēlas alkoholisku dzērienu,

jaunieši klausās mūziku, bet seniori dodas pastaigā.

Reklāma -->

-->