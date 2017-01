Stresa situācijas dzemdībās. Uzzini, kā tajās rīkoties!

Draugiem.lv

LinkedIn Dzemdībās iespējamas dažādas stresa situācijas, kurās topošo māmiņu pārņem bailes. Tomēr zināms, ka bailes un saspringums dzemdību procesu tikai apgrūtina. Uzzini, kā rīkoties, ja dzemdību laikā rodas stresa situācijas! Konsultē vecmāte Mārīte Inzule. Pēc Mārītes Inzules domām, «vislabākā profilakse, lai no tā izvairītos, ir priekšzināšanas par dzemdību procesu, kas iegūtas dažādās topošo vecāku nodarbībās. Jo labāk grūtniece un viņas partneris būs dzemdībām sagatavojušies, jo vairāk zinās par to, kas viņus tajās gaida!» Reklāma --> -->

Tad, ja stresa situācijas rodas pašā dzemdību procesā, ļoti palīdzēs nodarbībās apgūtā elpošana.

«Brīdī, kad rodas satraukums, grūtniecei jācenšas nomierināties, domāt par savu ķermeni un bērniņu un pievērst tiem pastiprinātu uzmanību. Noteikti nav ieteicams domāt par to, kas dzemdībās notiks tālāk.

Jo grūtniecei ir lielāks stress, jo lielākas ir sāpes, un jo spēcīgākas kļūst sāpes, jo vairāk pieaug arī bailes. Tiklīdz grūtniece sāks baidīties, viņa nespēs no šī baiļu loka izkļūt!

Protams, jebkuras dzemdības ir stress, īpaši, ja gaidāms pirmais bērniņš! Tomēr viennozīmīgi to laikā sievietei ir jānoslēdzas sevī, jāaizmirst par to, kas notiek apkārt, un jāizvairās uzmanīt to, ko dara vecmāte un ārsts.

Viņai ir jāieiet savā ķermenī, jārunā ar bērniņu un sev jāiestāsta, ka stress šajā gadījumā nepalīdzēs! Lai nomierinātos, sieviete vizuāli var iztēloties kaut ko sev patīkamu un nomierinošu.

Pavisam noteikti – viņai pašai ir ļoti jātic sev!

Dzemdībās sievietei tik daudz nevajadzētu paļauties uz citiem, kā pašai uz sevi,» atgādina vecmāte.

Vislielākās bailes un stress topošās māmiņas gan parasti pārņem dzemdību sākuma posmā, bet tad, kad tās jau ir sākušās un rit pilnā sparā, katrs atpūtas brīdis ir jāizmanto, lai atslābinātos!

«Tad, kad kontrakcijas jau atkārtojas bieži un kļuvušas spēcīgas, sievietei ir tikai nedaudz laika atpūtai. Tādēļ tas jāizmanto!

Vienīgais veids, kā stresa situācijās sev palīdzēt, ir relaksēšanās. Tieši tādēļ lietderīgi apmeklēt dzemdību sagatavošanas kursus, kuros tas topošajiem vecākiem tiek stāstīts un rādīts,» iesaka Mārīte Inzule.