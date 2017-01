Kā cīnīties ar negantajām aukstumpumpām jeb herpēm

Mūsu platuma grādos mainīgajiem laika apstākļiem seko līdzi dažādas sezonālas kaites. Viena no ziemas mēnešu populārākajām infekcijām noteikti ir negantās herpes jeb, tautas valodā runājot, aukstumpumpas. Diemžēl pilnībā izārstēt tās nevar, taču, apzinoties to cēloņus, ir iespējams samazināt to atkārtošanās biežumu un veicināt ātrāku atveseļošanos.

Plašāk par šo tematu stāsta «Veselības centra 4» dermatoloģe, bloga «adasakademija.lv» veidotāja Tatjana Sidorčika un «Apotheka» sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa. Aukstumpumpu būtība