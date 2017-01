Sabiedrībā zināmas personības atklāj savas veselīga dzīvesveida apņemšanās

Latvijas kārtslēcējs un Riodežaneiro olimpisko spēļu finālists Pauls Pujāts, TV seja Armands Simsons un Dailes teātra aktrise Ieva Florence, aicinot ikvienu pievērst vairāk uzmanības veselīgam dzīvesveidam, kampaņas «Lielais Latvijas veselības tests» ietvaros atklāj savas veselīga dzīvesveida apņemšanās un dalās ar padomiem labsajūtas uzlabošanai.

Svarīgākais – nospraust mērķi, uz ko tiekties

TV raidījuma «Superbingo» vadītājs un hokejkluba Rīgas «Dinamo» tehniskais direktors Armands Simsons uzskata, ka nav būtiski, kad apņemties sākt veselīgāku dzīvesveidu, bet svarīgākais ir nospraust mērķi un to sasniegt. Armands arī nekautrējas atzīt, ka mēdz ēst neveselīgi, taču par paradumu maiņu domā un tajā aktīvi iesaista arī ģimeni. «Esmu apņēmies ikdienā vairāk lietot ūdeni. Atzīstu, ka šajā ziņā ļoti halturēju. To apstiprināja arī mans rezultāts, aizpildot «Lielo Latvijas veselības testu». Līdz šim par to esmu piedomājis neregulāri, taču skaidri apzinos, ka cilvēks tāds pats augs vien ir – ja nelaistīsi, iznīks,» secina Armands.

