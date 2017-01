Peldēšana ziemā: organisma stiprināšanai un labsajūtai

Auksts ūdens ir viens no efektīvākajiem veidiem organisma stiprināšanai ziemas sezonā. Kā uzsākt peldēties ziemā, – iesaka Gustavs Zālītis, pirmais latvietis, kurš aizpeldējis no Kolkas raga līdz Roņu salai, pasaules čempions ziemas peldēšanā un biedrības«Aquatica Jūrmala» valdes priekšsēdētājs.

«Peldēšana ziemā uzlaboasinsriti un vielmaiņu, mazina sāpes locītavās, mugurā, mazina depresiju, astmu un bezmiegu. Peldes palīdz pārvarēt stresu ikdienas situācijās un paaugstina noturību pret aukstumu, uzlabo imunitāti. Pelde ziemā ir lielisks papildinājums citām ikdienas fiziskajām aktivitātēm, bet ne to aizstājējs.Līdz lēmumam peldēt ziemā ir jānonāk katram individuāli, nevajadzētu ietekmēties no apkārtējiem, iedvesmojošiem video, derībām vai vēlmes atšķirties no draugiem. Nevajag censties kādam kaut ko pierādīt, – peldam sev un savam priekam! Pirms lēkt āliņģī vai mesties jūras viļņos ziemas vidū, būtu jāpievērš uzmanība veselības stāvoklim, jo īpaši sirds un asinsvadu veselības stāvoklim. Internetā atrodamie padomi un informācija ne vienmēr ir patiesa, tāpēc vislabāk konsultēties ar savu ģimenes ārstu» uzsver G.Zālītis

Ar ko sākt?

Reklāma -->

-->