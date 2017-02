Kā cīnīties ar ieilgušu klepu?

Mūsu elpošanas orgānu sistēma atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā ar vidi, un to stipri ietekmē klimatiskie apstākļi. Vēss, mitrs un vējains laiks ļoti palīdz izdzīvot un izplatīties elpceļu vīrusiem, tādēļ ziemā daudz biežāk saskaramies ar elpceļu problēmām – akūtām augšējo elpceļu infekcijām, akūtu bronhītu, pat pneimoniju. Lai gan klepus ir viens no organisma standarta aizsargmehānismiem, kas palīdz organismam attīrīties no visa liekā – putekļiem, dažādām kairinošām vielām, svešķermeņiem un arī no vīrusiem un baktērijām -, klepus tomēr var būt saslimšanas simptoms.

Par to, kas īsti ir klepus, ko darīt ieilguša klepus gadījumā un citiem jautājumiem stāsta «Silvanola» produktu speciāliste Inga Zdanovska. Dabisks reflekss