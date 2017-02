Draugiem.lv

Ikviens no mums zina, ko nozīmē našķoties, bet vai visi zina, kā našķoties veselīgi? Veselīgas un pareizi izvēlētas uzkodas starp ēdienreizēm ir lielisks enerģijas avots, lai pietiktu spēka visiem dienas darbiem. Tās var papildināt vitamīnu rezerves, sniegt papildus enerģiju un uzlabot mūsu garastāvokli. Kā neapjukt plašajā našķu klāstā un izvēlēties sev piemērotāko, saglabājot slaidu līniju un veselību? SIA «OnPlate» uztura speciālistes Līga Balode un Tatjana Tepo izstrādājušas Veselīgu našķu šķīvi, kas palīdzēs saldumu mīļotājiem kļūt stipriem un veseliem neapjūkot uzkodu plašajā klāstā un izvēloties našķus, kas atjaunos enerģijas krājumus. Augļi

Augļi ir visveselīgākais našķis, tādēļ arī tiem uz šķīvja jāatrodas viesvairāk. Tie ir bagātīgs vitamīnu un minerālvielu avots, un tieši svaigā veidā uzņemti tie sniedz vislielāko labumu. Dienas laikā katram ir ieteicams apēst 2-4 porcijas augļu, viena porcija ir viens vidējs ābols vai banāns, sauja ogu u.c. Tomēr jāņem vērā, ka pārāk liels daudzums dienas laikā apēstu augļu nevar būt veselīgs, jo tajos ir daudz augļu cukura, jeb fruktozes.

Rieksti

Riekstiem ir jākļūst par ikviena cilvēka ikdienas uztura sastāvdaļu, ir pārliecināta Līga. "Dienā katram būtu jāapēd vismaz sauja šī lieliskā produkta. Tie nodrošina enerģiju, uzlabo smadzeņu darbību un dot dzīvesprieku. Rieksti ir bagātīgs olbaltumvielu un vērtīgo taukskābju avots, kā arī satur plašu spektru mikroelementu un vitamīnu. Turklāt to dažādība ir ļoti plaša!

Tumšā šokolāde

Kakao ir viens no bagātākajiem antioksidantu avotiem uz pasaules. Tas satur vairāk antioksidantu nekā sarkanvīns, mellenes, granātāboli un šobrīd populārās godži ogas kopā. Tumšā šokolāde būs vispiemērotākais našķis pirms eksāmena vai darba pārrunām, kas palīdzēs tikt galā ar stresu. «Atceries - jo šokolādē ir augstāks kakao sastāvs, jo tā ir vērtīgāka,» atgādina Tatjana Tepo. Sukādes Sukādes ir lielisks našķis, kas apgādās ar tik nepieciešamo enerģiju gan steidzīgā ikdienā, gan svētkos. Sukādes ir bagātas ar bioloģiski aktīvām vielām, un to vērtīgums atšķirsies no ogas vai augļa veida, ko izvēlēsies, piemēram, cidonijās C vitamīna būs 4 reizes vairāk nekā ābolos. Enerģētiskās vērtības ziņā tās ir nedaudz bagātākas nekā žāvētie augļi.

Pilngraudu cepumi

Pilngraudu produkti ir svarīga uztura sastāvdaļa, jo tie ir ne tikai šķiedrvielu, bet arī olbaltumvielu, vitamīnu, minerālvielu, antioksidantu un citu augu izcelsmes uzturvielu avots. Tā ir lieliska uzkoda, kas nodrošinās ar enerģiju visai dienai! Ieteicamas ar pārtiku uzņemt vismaz trīs porcijas pilngraudu dienā.