Zelta likumi labai intīmās zonas pašsajūtai

Sievietes intīmā higiēna ir delikāts temats, par kuru daudzas no mums bieži nevēlas runāt, jo jūtas neērti. Taču sievietes intīmā zona ir ļoti īpaša – tai ir specifiska flora un īpašības, līdz ar to tai nepieciešamas papildu rūpes un uzmanība.

Ikvienai sievietei reproduktīvajā vecumā ir izdalījumi no maksts, kas aizkavē mikroorganismu iekļūšanu makstī un aizsargā to pret infekcijām. Tas ir normāli, un par to nav jāraizējas. Tomēr, ir vairāki priekšnoteikumi, ko vēlams ievērot, lai nerastos diskomforta sajūta, kas var kļūt par cēloni ginekoloģiskai saslimšanai.

