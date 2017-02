Kāpēc abas krūtis nav vienādas?

Krūtis ir kā sniegpārsliņas – neeksistē divu pilnīgi vienādu. Ja vēlies noskaidrot, kāpēc viena tava krūts ir lielāka par otru, tad tu esi īstajā vietā.

Kā apgalvo plastiskie ķirurgi, krūtis ir asimetriskas pilnīgi visām sievietēm Tā tas ir tādēļ, ka dabā gluži vienkārši neeksistē absolūtas simetrijas. Mūsu acis, rokas, kājas un protams, arī krūtis nav pilnīgi simetriskas.

Krūšu asimetrija var būt nenozīmīga un arī visai ievērojama. Reizēm krūtis atšķiras pat par veselu izmēru, bet reizēm tās liekas pilnīgi vienādas.

Krūšu asimetrija pastāv jau no paša dzīves sākuma un tas ir saistīts ar ķermeņa labās un kreisās puses atšķirībām.

Parasti krūšu asimetrija parādās pubertātes vecumā un ar laiku tā var kļūt mazāk pamanāma vai pat gandrīz pilnībā izzust. Šajā gadījumā tā ir iedzimta asimetrija.

Mēdz būt arī iegūta krūšu asimetrija. Šāda asimetrija var parādīties pēc mazuļa barošanas ar krūti(īpaši ja bērns tika barots pārsvarā ar vienu krūti) vai arī pēc krūšu traumas.

Dažos gadījumos negaidīta vienas krūts palielināšanās var liecināt par audzēju, tāpēc šādā gadījumā labāk nevilkt garumā un doties pie ārsta.

No krūšu asimetrijas nevar atbrīvoties ar vingrojumu palīdzību. Tāpēc pat tad ja kāds jums sola, ka tas ir iespējams – neticiet tam. Krūšu muskuļi atrodas zem krūšu dziedzeriem, un to stiprināšana vēlamo efektu nenesīs.

Arī tavi krūšu gali nav vienādi. Viens var būt nedaudz lielāks, būt nedaudz izteiktāks vai būt nedaudz savādākā krāsā. Tas viss ir normāli, un par to nav jāuztraucas.

Ja viena tav krūts ievērojami atšķiras no otras, un, ja tevi tas uztrauc, tu vari griezties pie plastiskā ķirurga.

Tomēr neaizmirsti arī to ka 100% simetrija tāpat netiks sasniegta, jo tas vienkārši fiziski nav iespējams.

Savukārt ja tavas krūtis atšķiras, bet operāciju tu negribi taisīt, tomēr gribi, lai krūšturis neizskatās pārāk tukšs, tad tu vari izmantot silikona ieliktnīšus. Ja tevi tas nesatrauc un tu jūties ērti arī tāpat, tad tev tas, protams, nav jādara.