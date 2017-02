Kad gribasspēks un diēta nelīdz jeb bariatriskās operācijas

Draugiem.lv

Ko darīt, ja visi mēģinājumi ievērot diētas un sportisko režīmu ir bijuši neveiksmīgi, un ķermeņa svars nepielūdzami pieaug? Šajā gadījumā palīdzēt var bariatriskās kuņģa operācijas, kuru mērķis ir panākt, lai pacients ēstu un pārstrādātu pēc iespējas mazāk barības. «Ja cilvēka svara indekss tuvojas atzīmei 35 kg/m2, turklāt liekais svars gadu no gada aug un nekādas citas metodes nelīdz, tad ir vērts aizdomāties par bariatrisko operāciju. It īpaši, ja ir paaugstināts asinsspiediens vai cukura diabēts. Šajā gadījumā ieguvumu no operācijas būtu daudz. Samazinātos ne vien liekais svars, būtu vieglāk regulēt un ieturēt normas robežās gan asinsspiedienu, gan cukura līmeni," saka AIWA Clinic ķirurgs Andrejs Miļčevskis. Aptaukošanās ārstēšana ar ķirurģiskām metodēm Latvijā kļūst arvien populārāka, tomēr arvien bariatrijas operācijas veic salīdzinoši reti. AIWA Clinic ir viena no retajām privātajām klīnikām, kas šīs operācijas veic.

Kas ir bariatriskās kuņģa operācijas?

Būtībā tās varam saukt par kuņģa samazināšanas vai pārveidošanas operācijām, pateicoties kurām mainās arī organismā notiekošie barības apstrādes procesi. Pacients pēc šādām operācijām uzņems un pārstrādās mazāk barības, līdz ar to organismā neuzkrāsies liekās un neizmantotās kalorijas. Pateicoties šādām operācijām

pacientiem pusgada līdz divu gadu laikā izdodas zaudēt līdz pat 80% no liekā svara.

Jāsaprot, gan tas, ka šīs ir ārstnieciskas operācijas, kas maina atsevišķu ķermeņa orgānu anatomiju, tāpēc pieeja tām nedrīkst būt vieglprātīga.

Bariatrisko operāciju metodika, lai arī salīdzinoši jauna Latvijai, citur pasaulē, piemēram, ASV tiek praktizēta jau vairākus gadu desmitus, un iespējas rasties medicīniska rakstura sarežģījumiem ir samazinātas līdz minimumam.

Bariatriskās operācijas tiek veiktas ar laparoskopiskām metodēm. Respektīvi, ķirurģiskā iejaukšanās no ārpuses ir minimāla. Pacientam tiek veikti vairāki mazi griezumi, caur kuriem vēdera dobumā tiek ievadīta operācijas izpildei nepieciešamā ķirurģiskā un novērošanas tehnika. Pateicoties saudzīgajai operēšanas metodei daudz īsāks ir atkopšanās periods un pacients jau tajā pašā dienā neizjūtot pārāk lielas sāpes, var sākt staigāt.

Andrejs Miļčevskis gan uzsver, ka vienkāršu operāciju nemēdz būt. Operācijas laikā veiktās ķirurģiskās izmaiņas kuņģī ir diezgan nozīmīgas, tāpēc arī pacientiem būtu jāsaprot, ka pirms un pēc operācijas būs jāievēro noteikts dzīves režīms un ārstu norādījumi.

Divi biežāk piemērojamie bariatrisko operāciju veidi ir kuņģa apiešanas (gastric bypass jeb šuntēšanas) operācija un kuņģa samazināšanas operācija (vertikāla gastroplastika). Kuņģa apiešanas operācijas laikā to barības vada rajonā sagriež divās nevienādās daļās - mazākā augšējā daļa tiek savienota ar tievo zarnu tās vidusdaļā, bet lielākā daļa kuņģa un tievo zarnu līdz ar to vairs nepiedalās barības pārstrādes procesos. Lai aizpildītu mazo kuņģīti, nepieciešams daudz mazāks ēdiena daudzums un smadzenes daudz ātrāk saņem sāta sajūtas signālu to ilgāk arī saglabājot. Uzņemtā barība apiet daļu tievās zarnas, līdz ar to īsāks kļūst barības apstrādes process un tiek uzņemts mazāk uzturvielu. Savukārt kuņģa samazināšanas operācijas laikā ķirurģiski likvidē lielo kuņģa izliekumu ar tā dēvēto izsalkuma hormonu ražošanas zonu. Atlikušajā daudz mazākajā kuņģa daļā, kas ir šaurāka un līdzinās caurulei, ēdiens ilgi neuzkavējas, ātrāk nokļūstot zarnu traktā.

Ķermeņa masas indeksu izmanto kā vispārpieņemtu starptautisku mērvienību, lai raksturotu svara un auguma proporciju. Lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu nepieciešams svaru (kilogramos) dalīt ar auguma garumu (metros), kas ir kāpināts kvadrātā. Šī formula neņem vēra cilvēku vecumu un individuālās fizioloģiskas īpatnības, tāpēc izmantojama par aptuvenu rādītāju.