Kur enerģiju izliek latvieši jeb «Top 7» populārākās fiziskās nodarbības!

Saskaņā ar veikto pētījumu* vairums Latvijas iedzīvotāju no visu veidu fiziskajām nodarbībām izvēlas tieši skriešanu — tā ir atbildējusi gandrīz puse aptaujāto jeb 48 %, kas nodarbojas ar skriešanu vismaz reizi nedēļā. Visnepopulārākais sporta veids ir komandu spēles, savukārt sporta zāles cienītāji un vienaldzīgie pret to ir sadalījušies gandrīz līdzīgi: vairākas reizes nedēļā sporta zāli apmeklē 37 % Latvijas iedzīvotāju, bet mazliet vairāk nekā ceturtdaļa (27,4 %) to vispār nedara.

