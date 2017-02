«Vingruma» Ritvars: rīts sākas ar kūku – vēl izdodas noturēties rāmjos...

Draugiem.lv

LinkedIn Esmu uzņemts programmā «Vingruma Maratons». Pirmā nodarbība – svēršanās un «Health monitor» diagnostika. Rezultāts tāds, kādu varēja gaidīt. Svars-140.6; BMI 39.8; Tauku daudzums organismā 38.1%=53.6 kg; Virtuāli noteiktais vecums – 73 gadi (-15gadi). Ot. 14.02.2017. Pēc svēršanās un līgumu parakstīšanas – pirmā nodarbība iesildīšanās režīmā. Izjūtas pozitīvas, nav jau tas kas bija sasniegts pirms 9 mēnešiem, bet tomēr – ar kaut ko jāsāk! Reklāma --> -->

Tr. 15.02.2017.

Pirmā diena programmā, kurā jāsāk sekot līdzi vakar noteiktajam uztura režīmam – 2000 kcal dienā. Brokastis neparasti pieticīgas, bet tāpat savācās 435 kcal. Dienas gaitā izdodas ievērot noteikto ēšanas režīmu. Kopā savācās 1800 kcal.

Ce. 16.02.2017.

Rīta svēršanās mājas iepriecina – (-1.4kg). Diena sākas ar pārbaudījumu – sievai šodien jubileja. Rīts sākas ar brokastu apsveikuma kūku – vēl izdodas noturēties rāmjos. Pēcpusdienā pirmā nopietnā nodarbība trenera pavadībā! Izdodas sākt apjaust savas pašreizējās fiziskās spējas un jāsecina, ka pēdējā laika bezdarbība likusi sevi manīt! Pamazām jāsāk atgūt sajūtas, kas bija nodarbojoties pirms gada. Vakarā svinības kopā ar draugiem – nespēju turēties pretī ēšanai. Laikam nedaudz virs normas.

Foto: publicitātes

Pie. 17.02.2017.

Rīta svēršanās uzrāda niecīgu kritumu (-0.3 kg; 138.9). Vakardienas ēšanas režīma nenoturēšanos kompensē pilnā nodarbība. Šodien noteikti jāaiziet uz Klubu. Viegla nodarbība + pirts. Pašsajūta laba.

Se. 18.02.2017.

Sestdiena – lielā jubilejas svinēšana – būs grūti ievērot režīmu. Zinu, ka tas prasa lielu psiholoģisko spiedienu. Galu galā nenoturos – pārmērības ēšanā (pārāk garšīgs viss sataisīts) + jubilāra sumināšana. Viss kopā noved pie pašpārmetumiem par nespēju savākties un krietni pārsniegtām uztura robežām – redzēs, ko rīt parādīs svari.

Sv. 19.02.2017.

Protams – kāds pārsteigums - Viss, ko biju pa nedēļu izdarījis – sabrucis (141.1kg). Jāsāk cīna ar sevi no gala. Visa diena arī aizņemta – līdz ar to nopietnām fiziskām aktivitātēm nevaru atlicināt laiku. Arī miega režīms nav no tiem labākajiem. Nākošnedēl jāsaņemas! Kā nekā atlikusi nedēļa līdz slēpošanas izbraukumam!

Secinājumi par nedēļu – «Ko sēsi – to pļausi. Sevis žēlošana pie rezultāta nenovedīs. Saņemies Ritvar!»