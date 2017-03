Garklāva, Rozīte un Legante par našķiem un bērniem

Veiktais pētījums* liecina, ka trešdaļa Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu našķējas biežāk, nekā rekomendē pediatri un uztura speciālisti. Salīdzinājumam Lietuvā vairāk nekā divus našķus dienā saņem 59% mazo bērnu, bet Igaunijā - 37%. Atšķirībā no kaimiņvalstīm Latvijā īpaši raksturīgi bērnu apbalvot ar našķi – 64% vecāku to dod kā balvu, piemēram, par labu uzvedību vai kādu sasniegumu. Uzzini vairāk par našķu būšanu un to, kā šīs trīs burvīgās dāmas veido savu mazo našķu ēdienkarti!

* Pētījumu veica Mazo ekspertu skola un zīmols Danonki sadarbībā ar Mindshare 2017.gada janvārī, aptaujājot 750 respondentus - vecākus, kuriem ir 3-6 gadus veci bērni.































































