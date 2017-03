Izplatītākās sieviešu kļūdas tievējot

Draugiem.lv

Putnu čalas un pavasara elpa aiz loga daudzām no mums liek kritiski lūkoties spogulī un izvērtēt ziemas sekas – liekos kilogramus. Auglības klīnikas MAMA RĪGA «Tievēšanas kluba» vadītāja, sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina apkopojusi izplatītākās sieviešu kļūdas, kas tiek pieļautas tievējot. 1. kļūda. Es neēdu ne baltmaizi, ne kartupeļus!

Patiesībā. «Visbiežāk tā ir pirmā frāze, ko saka manas pacientes, apsēžoties krēslā un sākot stāstīt par saviem ēšanas paradumiem,» skaidro «Tievēšanas kluba» vadītāja Olga Ļubina. Sievietes izbrīna fakts, ka gan baltmaizi, gan kartupeļus drīkst ēst, tikai vienmēr ir jāpatur prātā apēsto produktu daudzums un ēšanas brīdis – kad tie tiek ēsti. Pirms gulētiešanas vai laiskas atpūtas dīvānā baltmaize un kartupeļi dos vienu efektu, bet apēsti pirms iecerētas pastaigas – pavisam citu.

2. kļūda. Ēdienu var aizstāt ar smūtijiem un sulām

Patiesībā. Smūtijs ir viltīgs ēdiens, tāpat kā sulas, kaut arī svaigi spiestas. Smūtiju var pagatavot ļoti diētiski, piemēram, ja tā pamatā ir paniņas, piens vai ūdens, zaļumi, spināti, selerijas un linsēklas. Bet tikpat labi, ja pienam ar paaugstināto olbaltumvielu koncentrāciju pievieno kādus augļus, biezpienu, medu un vēl riekstus vai sēklas, var sanākt īsta kaloriju bumba. Veselībai labi ir abi varianti, bet to kalorāža - stipri atšķirīga. Diemžēl par šo aspektu daudzas sievietes, kas patstāvīgi nodarbojas ar tievēšanu, nepadomā. Savukārt sulas veicina glikozes līmeņa svārstības un paātrina izsalkuma sajūtu.

3. kļūda. Izlaistas ēdienreizes

Patiesībā. Kļūda ar izlaistajām ēdienreizēm rodas tāpēc, ka cilvēks cenšas ierobežot uzņemtās enerģijas daudzumu. Tomēr izlaistas ēdienreizes ir nepareiza rīcība. «Ja tiek izlaista kāda no pamatēdienreizēm – organisms neuzņem nepieciešamās uzturvielas, kā rezultātā var veidoties dažādu uzturvielu deficīts. Un, ja starp pamata ēdienreizēm vēl nav arī kādas uzkodas, mēs izprovocējam paši sevi – nākamajā pamatēdienreizē būs lielākā apetīte un apēdīsim vairāk, nekā tajā brīdi vajadzēja,» par vienu no biežāk izplatītajām kļūdām stāsta «Tievēšanas kluba» vadītāja Olga Ļubina. Turklāt organisms, kurš pieradis bieži saņemt uzturu, to gatavs arī ātri laist prom, bet organisms, kurš nekad nezina, kad gaidāma nākamā ēšanas reize, vienmēr centīsies veidot uzkrājumus «nebaltai dienai».

4. kļūda. Saldinātie piena produkti

Patiesībā. Bieži dzirdams: lai neēstu kaut ko «smagu», sievietes nopērk jogurtus, paniņas ar garšām un apēd tās pusdienās vai arī vakariņās, kad nav spēka vai laika gatavot. Šis, viņuprāt, «vieglais ēdiens» satur vidēji 5 (!) tējkarotītes cukura uz 250 ml. Bet atcerēsimies: ja mēs vēlamies svaru mazināt, mums būtu rekomendēts uzņemt vien 4 tējkarotītes dienā!

5. kļūda. Diētas, diētas, diētas

Patiesībā. Periodiski ievērojot diētas, var tikai provocēt svara pieaugumu nākotnē – tad, kad atsāksim ēst normāli, svars arī normāli «atnāks atpakaļ», turklāt mūsu organisms šajā situācijā, visticamāk, klāt uzdāvinās vēl arī kādu «dāvaniņu» dažu lieko kilogramu veidā. «Tieši tāpēc es saviem pacientiem vienmēr saku: viss, ko stāsta uztura speciālisti, ir nevis diēta uz nedēļu, mēnesi vai pusgadu līdz vēlamā rezultāta sasniegšanai, bet gan dzīvesveida un ēšanas veida pārmaiņas! Ja mēs to pieņemsim – tad arī viss notiks un kilogrami zudīs kopā ar kūstošo sniegu!» uzsver uztura speciāliste Olga Ļubina.