Pavasara nogurums – kā to pārvarēt?

Pavasaris ir viens no gaidītākajiem gadalaikiem, jo tad daba atmostas no miega, atgriežas gājputni un liekas, ka dzīve sākas no jauna. Tomēr arī šis periods bieži vien asociējas ar izteiktu noguruma sajūtu - vieglāk pieķeras dažādi vīrusi un slimības, grūtāk koncentrēties darbam.

Nogurums visbiežāk ir saistīts ar to, ka līdz pavasarim organisms ir paguvis patērēt visus iepriekšējā vasarā uzņemtos un uzkrātos vitamīnus un minerālvielas un organismā jūtams to trūkums. Lai cīnītos ar pastāvīgo nogurumu un miegainību, visvienkāršākais veids ir uzņemt vitamīnus. Tomēr tas nenozīmē, ka jāskrien uz tuvāko aptieku un jāpatukšo tās plašais vitamīnu klāsts, vislabākais veids vitamīnu uzņemšanai ir ēst produktus ar bagātīgu vitamīnu daudzumu, vienlaikus uzņemot arī citas vērtīgās uzturvielas.