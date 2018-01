ASV biržu indeksi un naftas cenas kāpj

«Tirgus kolektīvi atviegloti nopūtās, jo valdības slēgšana ir beigusies, un tā neievilkās» un netraucēja parastās ekonomikas un Volstrītas aktivitātes, norādīja «50 Park Investments» vadītājs Adams Sarhans.

Tikmēr Eiropas vadošajās biržās bija vērojamas dažādas tendences.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kāpa.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm februārī pirmdien kāpa par 0,25 ASV dolāriem līdz 63,62 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm martā Londonas biržā pieauga par 0,42 dolāriem līdz 69,03 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien pieauga par 0,6% līdz 26 214,60 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,8% līdz 2832,97 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 1% līdz 7408,03 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien saruka par 0,3% līdz 77308,82 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 13 463,69 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5541,65 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,2225 līdz 1,2263 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3860 līdz 1,3987 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 110,77 līdz 110,92 jenām par dolāru.