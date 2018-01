Dolāra vērtība kāpj, naftas cenas sarūk

ASV biržu indeksi pirmdien saruka, atkāpjoties no sasniegtajiem rekordiem un gaidot ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) Atvērtā tirgus komitejas sēdi un kompāniju darbības rezultātus.

Tikmēr dolāra vērtība pret citām vadošajām valūtām pieauga.

Šonedēļ savus darbības rezultātus publiskos gan tādas tehnoloģiju kompānijas kā «Amazon», «Apple» un «Facebook», gan arī vairākas nozīmīgas tradicionālās firmas - «Boeing», «ExxonMobil» un «McDonald's».

Pēc janvārī Volstrītā piedzīvotajiem rekordiem investori bažījas, ka akciju cenās jau ierēķināti gaidāmie pozitīvie kompāniju darbības rezultāti, norādīja «Wunderlich Securities» galvenais tirgus stratēģis Arts Hogans.

Akciju cenas ietekmē arī bažas par iespēju, ka FRS varētu ķerties pie stingrākas monetārās politikas, piebilda Hogans.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās saruka.

Eiro vērtība pret ASV dolāru samazinājās, britu mārciņas vērtība pret dolāru kritās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm martā pirmdien saruka par 0,58 ASV dolāriem līdz 65,56 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm martā Londonas biržā kritās par 1,06 dolāriem līdz 69,46 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien saruka par 0,7% līdz 26 439,48 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,7% līdz 2853,53 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kritās par 0,5% līdz 7466,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,1% līdz 7671,53 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 13 324,48 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 0,1% līdz 5521,59 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien samazinājās no 1,2428 līdz 1,2383 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4155 līdz 1,4073 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 108,63 līdz 108,98 jenām par dolāru.