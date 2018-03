Biržu indeksi krītas ASV un pieaug Eiropā, naftas cenas sarūk

No ASV indeksiem visvairāk kritās «Nasdaq Composite» – par 0,9%, ko ietekmēja jaunas negatīvas ziņas par interneta milžiem.

«Amazon»»akcijas cena saruka par 4,4% pēc mediju ziņas, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam šī interneta mazumtirdzniecības kompānija nepatīk un viņš vēlas, lai tā maksātu augstākus nodokļus.

Baltais nams trešdien paziņoja, ka pašlaik netiek izstrādāta nekāda politika attiecībā uz «Amazon», bet šis paziņojums maz ietekmēja kompānijas akcijas cenu. «Amazon» vadītājam Džefam Bezosam pieder laikraksts «The Washington Post», kas vairākkārt izpelnījies Trampa dusmas, tomēr šie uzņēmumi nav saistīti.

«Tesla Motors» akcijas cena saruka par 7,7% pēc tam, kad reitingu aģentūra «Moody's» pazemināja šīs kompānijas kredītreitingu līdz viszemākajam («junk») statusam, ņemot vērā ražošanas kritumu un negatīvu naudas plūsmu.

Fondu tirgi šomēnes bija piedzīvojuši nestabilitāti, kad Tramps noteica muitas tarifus tērauda un alumīnija importam un pēc tam nolēma noteikt jaunus tarifus Ķīnas precēm intelektuālā īpašuma problēmu dēļ, izraisot bažas par iespējamu tirdzniecības karu.

«ASV ceturtā ceturkšņa ekonomikas izaugsmes agrāko novērtējumu pārskatīšana uz augšu un vairāk pazīmju par ģeopolitiskā saspīlējuma atslābumu Korejas pussalā ir palīdzējušas samazināt nervozitāti,» sacīja «London Capital Group» (LCG) pētījumu vadītājs Džaspers Laulers.

Valūtu biržā ASV dolāra vērtība pret eiro pieauga, neraugoties uz runām, ka Eiropas Centrālā banka virzās uz krīzes laika stimulēšanas izbeigšanu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās pēc pazīmēm par vāju pieprasījumu ASV.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā trešdien samazinājās par 0,87 ASV dolāriem līdz 64,38 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā kritās par 0,58 dolāriem līdz 69,53 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 23 848,42 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,3% līdz 2605,00 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 0,9% līdz 6949,23 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7044,74 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 11 940,71 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5130,44 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,2402 līdz 1,2309 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4159 līdz 1,4078 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 105,36 līdz 106,86 jenām par dolāru.