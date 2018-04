Biržu indeksi krītas Eiropā un pārsvarā pieaug ASV, naftas cenas kāpj

ASV biržu indeksi pārsvarā pieauga, jo spēcīgi «Boeing» peļņas rādītāji veicināja indeksa «Dow Jones Industrial Average» palielināšanos, savukārt indekss «Nasdaq Composite» nedaudz kritās.

ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums otrdien sasniedza 3,0% pirmoreiz vairāk nekā četru gadu laikā, bet trešdien vēl pieauga. Augstāks ienesīgums palielina iespēju, ka ASV Federālo rezervju sistēma (FRS) cels procentu likmes straujāk, nekā bija gaidāms, kas savukārt parādu atmaksu padarītu dārgāku un novirzītu finanses no akcijām uz obligācijām.

«Starp stratēģiem ir liela kņada par to, ka FRS šogad paceltu likmes vēl trīs vai pat četras reizes, un tas palielina nervozitāti Volstrītā,» sacīja «Gorilla Trades» stratēģis Kens Bermans.

«Likmes ir samazinātas kopš 2008.gada finanšu krīzes, un tagad, kas tās atgriežas «normālos» līmeņos, tas rada lielu apjukumu un bažas.»

ASV obligāciju ienesīguma palielināšanās arī pacēla ASV dolāra vērtību pret eiro līdz divu mēnešu augstākajam līmenim.

«Ienesīguma palielināšanās ir pazīme, ka uzlabojas ticība ASV ekonomikai, un ja šāds viedoklis būs ilgtspējīgs, tas var novest FRS pie agresīvākas likmju celšanas,» sacīja «Western Union Business Solutions» vecākais tirgus analītiķis Džo Manimbo.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā trešdien pieauga par 0,35 ASV dolāriem līdz 68,05 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,14 dolāriem līdz 74,00 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 0,3% līdz 24 083,83 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,2% līdz 2639,40 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,1% līdz 7003,74 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,6% līdz 7379,32 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,0% līdz 12 422,30 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 5413,60 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,2233 līdz 1,2168 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3978 līdz 1,3924 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 108,82 līdz 109,39 jenām par dolāru.