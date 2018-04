Biržu indeksi un naftas cenas pieaug

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, Eiropas Centrālajai bankai (ECB) nemainot zemās procentlikmes, un zemāka eiro kursa ietekmē pieauga Eiropas biržu indeksi.

ECB prezidents Mario Dragi tomēr brīdināja par globāla tirdzniecības kara iespējamām sekām pēc ASV prezidenta Donalda Trampa protekcionisma soļiem.

«Mēs vēl nezinām, cik plaša būs atbilde» vai sekas iespējamos tirdzniecības karos, teica Dragi, piebilstot, ka sakaitēta retorika varbūt jau tagad rada «dziļu» ietekmi uz uzņēmēju pārliecību, netieši graujot izaugsmi.

Viņš uzstāja, ka vēl arvien ir nepieciešams «plašs» ECB atbalsts, turpinot izdevumu un investīciju stimulēšanas programmu.

Dragi piesardzīgie izteikumi izprovocēja eiro kursa krišanos pret dolāru.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā ceturtdien pieauga par 0,14 ASV dolāriem līdz 68,19 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,74 dolāriem līdz 74,74 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 1,0% līdz 24 322,34 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 1,0% līdz 2666,94 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 1,6% līdz 7118,68 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 7421,43 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 12 500,47 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 5453,58 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2161 līdz 1,2104 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3932 līdz 1,3918 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 109,43 līdz 109,34 jenām par dolāru.