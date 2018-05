Biržu indeksi pārsvarā pieaug, naftas cenas krītas

Londonas biržas indekss pieauga, bet citur Eiropā un daudzviet pasaulē biržas bija slēgtas uz 1.maija svētkiem.

Kāpums Volstrītā bija ierobežots, sākoties ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) divu dienu sanāksmei, kurai tiks pievērsta uzmanība, meklējot pazīmes par to, cik agresīvi ASV centrālā banka plāno celt procentlikmes šogad.

«Peļņa nav dzinusi uz augšu akcijas jau kopš peļņas [ziņojumu publicēšanas] sezonas sākuma,» sacīja LBBW eksperts Karls Heilings. Investori uzskata, ka firmu peļņa jau varbūt ir sasniegusi šī gada maksimumu, viņš piebilda.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas vērtība pret dolāru samazinājās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā otrdien kritās par 1,32 ASV dolāriem līdz 67,25 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā saruka par 1,56 dolāriem līdz 73,13 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien kritās par 0,3% līdz 24 099,05 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» pieauga par 0,3% līdz 2654,80 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,9% līdz 7130,70 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7520,36 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX 30 un Parīzes biržas indekss CAC 40 nemainījās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien saruka no 1,2078 līdz 1,1994 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3763 līdz 1,3617 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu pieauga no 109,05 līdz 109,87 jenām par dolāru.