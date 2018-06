«Mogo Finance» emitē obligācijas € 50 miljonu apmērā

Obligāciju izvietošanu organizēja Lielbritānijas uzņēmums «KNG Securities» ar sadarbības partneriem no Vācijas «Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG» un «RP Martin Stockholm AB» no Zviedrijas. Kā reģionālie vērtspapīru tirdzniecības aģenti darbojās AS «BlueOrange Bank» un AS «Frigate», savukārt Vācijas uzņēmums «Aalto Capital» darbojās kā grupas konsultants un koordinators.