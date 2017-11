Biržu indeksi pārsvarā krītas, naftas cenas pieaug

Divi no trim ASV biržu indeksiem trešdien kritās, bet indekss «Nasdaq Composite» pieauga līdz jaunam rekordam, savukārt ASV dolāra vērtība samazinājās pēc Federālo rezervju bankas sanāksmes, kurā tika runāts par pastāvīgi zemu inflāciju.

Eiropas biržu indeksi lielākoties saruka, turpinoties politiskajai krīzei Vācijā, bet Londonas biržas indekss palielinājās, lai gan Lielbritānija samazināja savas izaugsmes prognozes «Breksita» dēļ.

Londonas biržas indekss FTSE 100 noslēdza tirdzniecības sesiju ar 0,1% pieaugumu pēc tam, kad Lielbritānijas finanšu ministrs Filips Hemonds izklāstīja valdības nodokļu un tēriņu plānus.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru sākumā kritās, bet vēlāk pieauga.

«Varbūt lielais pārsteigums bija tāds, ka mārciņa necieta vēl vairāk bezdibenīgi zemo izaugsmes un produktivitātes prognožu rezultātā,» sacīja interneta tirdzniecības firmas IG galvenais tirgu analītiķis Kriss Bošamps.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru palielinājās, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm janvārī trešdien pieauga par 1,19 ASV dolāriem līdz 58,02 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm janvārī Londonas biržā kāpa par 0,75 dolāriem līdz 63,32 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien kritās par 0,3% līdz 23 526,18 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,1% līdz 2597,08 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,1% līdz 6867,36 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,1% līdz 7419,02 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 1,2% līdz 13 015,04 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 5352,76 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1740 līdz 1,1824 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3244 līdz 1,3326 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 112,44 līdz 111,18 jenām par dolāru.