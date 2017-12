E-rēķinu operatori «Fitek» un «Telema» vienojušies par tīklu savienošanu

Līdz šim e-rēķinu nosūtīšana tika ierobežota ar darījumu partneriem viena e-rēķinu operatora tīklā. Pēc jaunā viesabonēšanas līguma noslēgšanas abu e-operatoru tīkli tiek savienoti.

«»Telema» un «Fitek» klienti tagad var sasniegt tūkstošiem savu partneru visā viesabonēšanas tīklā. Mūsu klientiem nav nepieciešamas papildus IT izstrādes, lai gūtu labumu no jaunā viesabonēšanas līguma, kā arī maksa par dokumentu nosūtīšanu un saņemšanu paliks tāda pati kā līdz šim,» skaidroja «Fitek Latvija» vadītājs Edgars Strazds.

«»Fitek Latvija» ir lielākais pārdošanas rēķinu risinājumu nodrošinātājs Latvijā. Lieli uzņēmumi, kas pārstāv dažādas nozares - piemēram, telekomunikācijas, bankas un apdrošināšanas sabiedrības, izmanto šos pakalpojumus, lai nosūtītu e-rēķinus saviem klientiem. «Telema» klienti tagad varēs automātiski saņemt e-rēķinus savā grāmatvedības programmā, ietaupot laiku un naudu,» uzsvēra «Telema» izpilddirektors Hele Hammers.

Šīs pārrobežu partnerības plašāks efekts ir saistīts ar faktu, ka tas sagatavo e-rēķinu sistēmas paplašināšanai Eiropas Savienības (ES) līmenī. Prasības nākotnes e-rēķiniem ir saskaņotas Briselē un no 2018.gada 27.novembra visiem rēķiniem starp uzņēmumiem un valsts iestādēm jābūt elektroniskā formā. Izmantojot jauno sadarbību, būs iespējams labāk sagatavoties tiem klientiem, kuri vēlēsies izmantot ES mēroga e-rēķinus.

«Fitek» ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar finanšu procesu automatizāciju un e-rēķinu nodrošināšanu, piedāvājot saviem klientiem risinājumus, kas ievērojami ietaupa laiku un līdzekļus. Uzņēmums darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Slovākijā nodarbinot 140 darbiniekus.

«Telema» ir vadošais elektroniskās datu apmaiņas (EDI) operators Baltijā un darbojas kopš 2000.gada. «Telema» pārsūta, pārveido, uzrauga un apstrādā EDI tirdzniecības dokumentus, piemēram, pasūtījumus, piegādes paziņojumus un rēķinus. «Telema» sistēmā ir vairāk nekā 4000 veikalu un vairāk nekā 1000 piegādātāju. Katru gadu notiek apmaiņa ar vairāk nekā 15 miljoniem dokumentu, no kuriem 40% ir e-rēķini. Vairums «Telema» klientu ir no Baltijas valstīm, bet pavisam no 22 valstīm. «Telema» ir 30 darbinieku un biroju Tallinā, Rīgā un Viļņā. «Telema» ir viesabonēšanas līgums ar 18 EDI un e-rēķinu operatoriem deviņās valstīs.