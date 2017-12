Vilnītis atsakās no pienākumiem LTRK un nākamvasar plāno atstāt «Liepājas papīra» prezidenta amatu

Uzņēmējs un Liepājas domes deputāts Jānis Vilnītis (LRA) nolēmis atteikties no amata pienākumiem Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomē, kā arī nākamvasar plāno atstāt AS «Liepājas papīrs» valdes priekšsēdētāja amatu, apstiprināja uzņēmējs.

«Nākamajā rudenī man plānoti jauni pienākumi, ko nevarēšu apvienot ar vairākiem līdzšinējiem darbiem. Gatavojoties tam, šo laiku izmantoju, lai sakārtotu lietas un nodotu līdzšinējos pienākumus citās rokās,» skaidroja Vilnītis. Viņš apstiprināja, ka šos lēmumus pieņēmis, gatavojoties nākamā gada rudenī pārņemt Liepājas pilsētas domes vadības grožus, kā to paredz pēc pašvaldību vēlēšanām panāktā vienošanās starp LRA un pašreizējā Liepājas mēra Ulda Seska pārstāvēto Liepājas partiju.

Vilnītis nolēmis atteikties no LTRK Kurzemes padomes vadītāja pienākumiem, ko pildījis pēdējos trīs gadus. Pirms pāris mēnešiem viņš uzrunājis Talsu novada uzņēmēju, mežistrādes uzņēmuma SIA «Krauzers» valdes priekšsēdētāju Andi Araku, aicinot uzņemties LTRK Kurzemes padomes vadīšanu. Kā skaidroja Vilnītis, Araks līdz šim ļoti aktīvi darbojies LTRK Kurzemes padomē, kā arī iepriekš vadījis Talsu komersantu klubu, gūstot vērtīgu pieredzi. Vilnītis plāno atteikties arī no dalības LTRK lielajā padomē, par savu pēcteci tajā iesakot virzīt Araku.

«Pirms trim gadiem, kad uzņēmos šos pienākumus, LRTK Kurzemē bija mazākais jauno biedru skaits. Šo gadu laikā ir gana daudz paveikts - tagad mums ir vislielākais jauno biedru skaits, aktīvi organizējam seminārus, apmācības, uzņēmēju tikšanās. Kurzemē ir izveidojies ļoti aktīvs vidējo un lielo uzņēmēju klubiņš. Šis ir labs brīdis, kad nodot vadības grožus citās rokās,» sacīja Vilnītis.

Būtiskas vadības izmaiņas plānotas arī uzņēmumā «Liepājas papīrs», kur Vilnītis ir lielākais akcionārs. Nākamvasar viņš plāno atteikties no «Liepājas papīra» valdes priekšsēdētāja pienākumiem, jo nevarēs tos savienot ar Liepājas domes vadīšanu. To, kas varētu būt jaunais uzņēmuma vadītājs, Vilnītis pagaidām neatklāja, vien piebilda, ka vadītājs tiks izvēlēts no «Liepājas papīra» vadošajiem darbiniekiem.

Papīra un papīra izstrādājumu ražotājs «Liepājas papīrs» 2016.gadā strādāja ar 6,61 miljona eiro apgrozījumu un 101 214 eiro peļņu, liecina «Firmas.lv» informācija.