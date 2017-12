Siltums lētāks kļuvis septiņās, bet dārgāks - 48 vietās Latvijā

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) datiem, siltuma tarifs samazināts SIA «Lielvārdes Remte» Lēdmanē. Šeit tarifa samazinājums ir par 22,36 eiro par megavatstundu (MWh). Ja lēdmanieši iepriekš maksāja 77,73 eiro par MWh, tad tagad maksās 55,37 eiro.

Lēdmanē panākts vislielākais tarifa samazinājums šajā gadā. Tas izdevies pateicoties divu ar oglēm apkurināmu katlu nomaiņai uz automatizētajiem granulu apkures katliem.

SIA «Wesemann-Sigulda» Siguldā tarifu samazināja no 65,92 eiro uz 60,92 eiro par MWh, SIA «Ventspils siltums» Ventspilī tarifa samazinājums ir no 58,3 eiro uz 55,51 eiro par MWh, AS «Simone» Alūksnē tarifa samazinājums ir no 57,75 eiro uz 55,05 eiro par MWh.

Mazāk par apkuri būs jāmaksā arī SIA «Tukuma siltums» klientiem, jo uzņēmuma saražotā siltuma tarifs samazināts no 54,88 eiro uz 52,53 eiro par MWh. SIA«SM energo», kas darbojas Smiltenē, panāca tarifa samazinājumu no 60,16 eiro uz 58,30 eiro par MWh. Savukārt AS «Mārupes komunālie pakalpojumi», kas piegādā siltumu Mārupes ciemam, samazināja tarifu no 52,40 eiro uz 51,49 eiro par MWh.

Vislielāko siltuma tarifa kāpumu šogad piedzīvoja Skultes ciema iedzīvotāji. AS «Mārupes komunālie pakalpojumi» Skultes ciemam piegādāta siltuma tarifu paaugstināja no 42,57 eiro uz 48,85 eiro par MWh. Kā norāda laikraksts pirms tarifa palielināšanās Skultē bija viens no zemākajiem tarifiem Latvijā un visos trijos ciematos tarifi joprojām ir zem vidējā Latvijā.

SIA «Grobiņas namserviss» Grobiņā paaugstināja siltuma tarifu no 51,73 eiro uz 55 eiro par MWh, bet SIA «Jūrmalas siltums» Jūrmalā - no 51,32 uz 54,14 eiro par MWh, vēsta laikraksts.