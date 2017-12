«Olainfarm» valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Oļegs Grigorjevs

Savukārt «Olainfarm» valdes locekļa amatā iecelts Raimonds Terentjevs.

Minētais lēmums stāsies spēkā brīdī, kad Uzņēmumu reģistra komercreģistrā tiks iegrāmatotas izmaiņas AS «Olainfarm» valdes sastāvā.

Grigorjevs AS «Olainfarm» izpilddirektors un valdes loceklis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. Viņš darbu AS «Olainfarm» sāka 2001.gadā. Pirms tam no 2000. līdz 2001.gadam viņš strādājis SIA «Grif», bet no 1996. līdz 2000.gada darbojies SIA «Aroma». Grigorjevs ir ieguvis ekonomista diplomu Maskavas sakaru un informātikas tehniskajā universitātē, un viņam pieder 1000 AS «Olainfarm» akcijas.

Raimonds Terentjevs ir AS «Olainfarm» Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. Terentjevs darbu AS «Olainfarm» sāka 2011.gadā no APP «Latvijas Organiskās sintēzes institūts», kur pildīja pētnieka pienākumus. Viņš ir ieguvis dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādus ķīmijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Viņa īpašumā nav AS «Olainfarm» akcijas.

Jau vēstīts, ka decembrī nomira «Olainfarm» līdzīpašnieks, līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins.

«Olainfarm» ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. «Olainfarm» akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā.

«Olainfarm» koncerna kopējais apgrozījums pērn sasniedza 110,693 miljonus eiro, bet koncerna peļņa 2016.gadā bija 11,586 miljoni. eiro.

