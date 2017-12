«Neste»: benzīna cena Latvijā pieaugs par 4,8 centiem, bet dīzeļdegvielas - par 3,8 centiem

No 2018.gada Latvijā akcīzes nodokļa pieauguma dēļ palielināsies degvielas cenas, tostarp benzīna cena pieaugs par 4,8 centiem litrā, bet dīzeļdegvielas - par 3,8 centiem litrā, informēja degvielas tirdzniecības kompānijā «Neste Latvija».

Kompānijā atzīmēja, ka šobrīd aptuveni 34% no degvielas gala cenas veido akcīzes nodoklis, tādējādi akcīzes nodokļa palielināšana tiešā veidā ietekmēs naftas produktu cenas Latvijā. No 2018.gada 1.janvāra šo izmaiņu ietekmē benzīna akcīzes likme pieaugs par četriem centiem litrā, dīzeļdegvielas - par 3,1 centu litrā, savukārt šķidrās propāna gāzes - par 3,8 centiem litrā. Papildus akcīzes likme apliekas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā, tādējādi no 2018.gada uz akcīzes pieauguma rēķina benzīna cena kāps par 4,8 centiem litrā, dīzeļdegvielas - par 3,8 centiem litrā, bet šķidrās propāna gāzes - par 4,6 centiem litrā.

Savukārt no 2018.gada 1.jūlija akcīzes nodoklis tiks celts lauksaimnieku dīzeļdegvielai, tādēļ tās akcīzes likme pieaugs par 0,6 centiem litrā, bet ar PVN cena palielināsies par 0,7 centiem litrā.

«Tik strauju akcīzes nodokļa pieaugumu degvielai pēckrīzes gados vēl neesam piedzīvojuši. Līdz ar akcīzes pieaugumu, kas no 1.janvāra jau veidos 38% no benzīna cenas un 32,3% no dīzeļdegvielas cenas, sagaidāms, ka benzīna patēriņš turpinās kristies un cenu pieaugums noteikti ietekmēs arī dīzeļdegvielas patēriņu, jo autobraucēji, visticamāk, mainīs savus braukšanas paradumus. Tomēr jārēķinās arī, ka akcīzes nodokļa degvielai palielināšana ietekmēs ne vien autobraucējus un transporta nozari, bet arī daudzas citas nozares, veicinot cenu palielināšanu arī dažādiem pakalpojumiem un produktiem,» norādīja«Neste Latvija» mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis.

No 2018.gada degvielas cenas proporcionāli veidos akcīzes nodoklis (ap 35%), PVN (ap 17%), mazumtirdzniecības un degvielas uzpildes staciju uzturēšanas izmaksas (ap 7%), valsts obligāto rezervju glabāšanas nodeva (ap 1%), kā arī degvielas vērtība (ap 40%), kuru ietekmē naftas produktu biržas cenas svārstības. Naftas produktu cena biržā noteikta ASV dolāros, tāpēc ļoti būtiska ir ASV dolāra un eiro valūtas kursa attiecība. Tādējādi netieši degvielas cenu ietekmē arī valūtas kursu svārstības.

Cenas izmaiņas saistītas ar Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem likumā «Par akcīzes nodokli», kas paredz akcīzes nodokļa celšanu naftas produktiem 2018.gadā.