Nākamgad pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti € 163,7 miljonu

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi 2018.gadā plānoti 163,7 miljonu eiro apmērā, paredz šodien Ministru kabinetā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadā.

No minētās summas valsts budžeta dotācija ir 35,82 miljoni eiro, bet pašvaldību iemaksas - 127,88 miljoni eiro.

FM skaidroja, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins nodrošina līdzvērtīgas iespējas pašvaldību autonomo funkciju realizācijai, kā arī, pārdomāti pārdalot līdzekļus, veicina pašvaldību ieinteresētību savas administratīvās teritorijas attīstībā.

Lai vidējā termiņā saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei, likumā «Par valsts budžetu 2018.gadam» noteikta speciālā dotācija pašvaldībām 21,83 miljonu eiro apmērā, kuras apmērs aprēķināts tādā apmērā, lai pašvaldību kopējie nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veidotu 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai.

Šī dotācija integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Speciālo dotāciju sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem, kura tiek iekļauta vērtēto ieņēmumu prognozē.

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību tiek izstrādāti katru gadu, nosakot katrai pašvaldībai aprēķināto no izlīdzināšanas fonda izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā.

Tāpat arī aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, pamatojoties uz tās iedzīvotāju skaitu, pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.