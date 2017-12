Pagājušajā nedēļā lielākais reģistrētais uzņēmums bija «2 GMS Investīcijas»

Pēc «Firmas.lv» datiem, «2 GMS Investīcijas» reģistrēts 22.decembrī un tas pieder piena pārstrādes uzņēmuma «Smiltenes piens» padomes priekšsēdētājai Gitai Mūrniecei piederošajai SIA «Invest SPGM» (66,67%) un «Smiltenes piena» padomes priekšsēdētāja vietnieka Ģirta Strada īpašumā esošajai SIA «SPGS Investīcijas» (33,33%).

Otra lielākā pēc pamatkapitāla reģistrētā kompānija pagājušajā nedēļā bija SIA «Mārupes Tirdzniecības Centrs», kura reģistrētais pamatkapitāls ir 540 000 eiro. Kompānija ir reģistrēta 22.decembrī un tās vienīgais valdes loceklis ir Mihails Zabeckis. Kompānija pilnībā pieder Zojai Zabeckai.

Trešais lielākais pamatkapitāls no pagājušajā nedēļā reģistrētajām kompānijām bija AS «11.lv investments», kuras pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Kompānija ir reģistrēta 19.decembrī un tās vienīgais valdes loceklis ir Mārtiņš Bandenieks. Tā kā kompānija ir AS, tai nav jāsniedz UR informācija par tās īpašniekiem, un šī informācija nav sniegta.

Tāpat pagājušajā nedēļā reģistrēta SIA «Skat Auto», kuras reģistrētais pamatkapitāls ir 32 000 eiro. Uzņēmuma vienīgā valdes locekle ir Irina Votčiceva, bet vienīgais īpašnieks ir IK «Rafo».

Pagājušajā nedēļā reģistrēts arī SIA «PATA auto», kura pamatkapitāls ir 14 250 eiro. Kompānija ir reģistrēta 21.decembrī un tās valdes locekle un vienīgā īpašniece ir Kristīne Briška.

UR informē, ka pagājušajā nedēļā uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā reģistrēti 225 jauni subjekti, kas ir par 21 subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas. Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika reģistrēt1 15 subjekti. No kopējā skaita visvairāk jeb 210 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 15 biedrības.

Pagājušajā nedēļā likvidēti 375 subjekti, kas ir par četriem subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas.