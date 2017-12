«Luminor»: Iemaksas privātajos pensiju fondos šogad var sasniegt € 80 miljonus

«Cilvēku aktivitāte liecina par to, ka iemaksas privātajos pensiju fondos varētu sasniegt kārtējo gada rekordu - 80 miljonus eiro,» teica Arefjevs, piebilstot, ka 2016.gadā kopējās iemaksas pensiju trešajā līmenī veidoja 71,5 miljonus eiro.

Viņš arī atzīmēja, ka Latvijas iedzīvotāju izpratne un vēlme ieguldīt pensiju trešajā līmenī ar katru gadu aug. «Tas priecē, jo privātie pensiju fondi pavisam tieši ietekmēs katra ieguldītāja dzīves kvalitāti vecumdienās. Lēmums uzkrāt pensiju trešajā līmenī viennozīmīgi ir būtisks papildinājums valsts nodrošinātajai pensijai nākotnē,» sacīja Arefjevs.

«Luminor Latvia Pensions» valdes loceklis norādīja, ka tradicionāli lielākās iemaksas ir decembrī, kad tās var pārsniegt vidējās iemaksas gada citos mēnešos pat trīs reizes. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu - to var saņemt par kalendārajā gadā veiktām iemaksām neatkarīgi no tā, vai iemaksas veiktas janvārī vai decembrī, kā arī decembrī ir precīzi zināma bruto alga - par iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas, var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Viņš atgādināja, ka no 2018.gada ir gaidāmas būtiskas izmaiņas nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtībā. Pirmkārt, atgūstamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa būs 20% līdzšinējo 23% vietā. Otrkārt, kopējie iemaksu griesti 10% apmērā no bruto darba samaksas tiks rēķināti kopā iemaksām pensiju trešajā līmenī un dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu. Treškārt, papildu 10% ierobežojumam būs limits arī naudas izteiksmē - 4000 eiro gadā.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.