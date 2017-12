ST ierosināta vēl viena lieta par NĪN Rīgā atbilstību Satversmei

Lieta ierosināta pēc tiesībsarga Jura Jansona pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs pārbaudes laikā konstatējis trūkumus saistošo noteikumu normā, kas nosaka NĪN aprēķina kārtību fiziskajām personām par divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos. Tiesībsargs aicinājis Rīgas domi noteiktā termiņā šos trūkumus novērst, tomēr tā to nav izdarījusi.

Tiesībsargs uzskata, ka saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā» 3.2.1. apakšpunkts neatbilst Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam, jo nepamatoti paredz atšķirīgu attieksmi pret nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuriem pieder divu vai vairāku dzīvokļu mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, un kurās ir deklarēta viena persona uz katru īpašnieku.

Apstrīdētajā punktā norādīts, ka NĪN likmes - 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 eiro, bet nepārsniedz 107 000 eiro un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 eiro - piemēro fiziskām personām par mājas platības daļu, kurā taksācijas gada 1.janvārī plkst.00 dzīvesvieta ir deklarēta personām, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, šo saistošo noteikumu 3.1 punktā noteiktajā kārtībā, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrīt 30 kvadrātmetru no mājas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana un kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību, ja ēka ir kadastrāli uzmērīta. Pārējos gadījumos piemēro NĪN likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

ST ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz nākamā gada 1.martam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018.gada 29.maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

Jau ziņots, ka ST šī gada 10.novembrī pēc tiesībsarga lūguma tika ierosināta vēl viena lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā» normas atbilstību Satversmei un Līgumam par Eiropas Savienības (ES) darbību jeb Lisabonas līgumam.

Apstrīdēta tiek norma, kas nosaka atšķirīgu NĪN likmes piemērošanu gadījumos, ja īpašumā deklarēta dzīvesvieta personai ar citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonību. Apstrīdētajā normā ietverts nosacījums, ka atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokļa likmi var piemērot tikai gadījumā, ja šī persona ir bijusi deklarēta Latvijā uz tā gada 1.janvāri, kas ir bijis septiņus gadus pirms attiecīgā taksācijas gada.

Tiesībsargs aicināja Rīgas domi noteiktā termiņā novērsts arī šos trūkumus, taču Rīgas dome to neizdarīja.

Tiesībsargs uzskata, ka pašvaldībai nav tiesību noteikt tādus NĪN likmes piemērošanas kritērijus, kas pārkāpj Satversmē un Lisabonas līgumā nostiprināto diskriminācijas aizlieguma principu. Turklāt apstrīdētā norma ierobežojot arī citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, kā arī Šveices Konfederācijas pilsoņa Lisabonas līgumā nostiprinātās tiesības uz brīvu pārvietošanos.