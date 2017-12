Igaunijas prezidente izsludina likumu par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem

Šo likumu parlaments pieņēma 20.decembrī. Par likumu nobalsoja 49, bet pret - 40 deputāti.

Likuma nolūks ir aizsargāt iedzīvotāju veselību un samazināt alkohola lietošanas nodarīto sociālo un ekonomisko kaitējumu.

Likums paredz, ka alkoholiskie dzērieni veikalos būs jānošķir no citām precēm tā, lai tos nevarētu redzēt no citām tirdzniecības zāles vietām vai no veikala ārpuses. Šis ierobežojums neattieksies uz mazajiem veikaliem.

Vietējām pašvaldībām būs tiesības noteikt, kādās nakts stundās drīkst tirgot alkoholu lietošanai uz vietas, un šos ierobežojumus varēs noteikt visā pašvaldības teritorijā vai kādā tās daļā.

Likums paredz, ka alkohola reklāmās iekļaujama tikai neitrāla informācija par produkta īpašībām, kas attiecas tikai uz produktu.

Vēl likums pastiprina prasības alkoholisko dzērienu pārdevējiem pārliecināties par pircēja vecumu.

Jaunie reklāmas ierobežojumi stāsies spēkā 2018.gada 30.jūnijā, bet alkohola tirdzniecības ierobežojumi - 2019.gada 1.jūnijā.