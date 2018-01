Garantēto minimālo ienākumu līmeni trūcīgām personām palielina par € 3,20

Ar šo gadu garantēto minimālo ienākumu līmeni trūcīgām personām palielinās no 49,80 eiro līdz 53 eiro mēnesī, nosaka grozījumi Noteikumos par garantēto minimālo ienākumu līmeni, kas stājas spēkā šodien.

Garantētais minimālais ienākumi līmenis nav mainīts kopš 2013.gada. Tā palielināšanai nepieciešamais finansējums 2018.gadā un turpmāk ik gadu ir 892 550 eiro.

Kā skaidro LM, patlaban atbilstoši noteikumos paustajam pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām robežās no 49,80 līdz 128,06 eiro personai mēnesī. Šo iespēju pērn bija izmantojušas piecas republikas pilsētas, nosakot paaugstinātu ienākumu līmeni personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām no 57 eiro līdz 128 eiro, un 18 novadu pašvaldības, nosakot līmeni šīm personu grupām no 50 eiro līdz 128 eiro.

Garantēto minimālo ienākumu pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru Kabineta vai pašvaldības domes noteikto ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes kopējiem ienākumiem. Vidējais pabalsta apmērs ir pieaudzis no 30,60 eiro personai mēnesī 2013.gadā līdz 37,70 eiro personai mēnesī pērn.

2016.gadā garantēto minimālo ienākumu pabalstu saņēma 27 769 personu.