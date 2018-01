Lietuvas Centrālā banka: Pie iedzīvotājiem joprojām palicis gandrīz pusmiljards nesamainītu litu

Apritējuši jau trīs gadi, kopš Lietuvā ieviests eiro, bet pie iedzīvotājiem pašu valstī un ārzemēs joprojām palikuši vairāk nekā 469 miljoni nesamainītu litu jeb aptuveni 8% no summas, kas atradās apgrozībā 2015.gada 1.janvārī, aplēsusi Lietuvas Centrālā banka.

Lietuvas Bankā nav atgriezušās aptuveni 11 tonnas tās izlaisto litu banknošu un aptuveni 1593 tonnas monētu - naudas izteiksmē 336,3 miljoni litu jeb 6% no tobrīd apgrozībā bijušajām papīrnaudas zīmēm un aptuveni 114,5 miljoni litu monētu jeb 58% kopējās apgrozībā bijušās summas.

"Paredzams, ka cilvēki mūsu kasēs Viļņā un Kauņā litus mainīs arī šogad, jo pie iedzīvotājiem to vēl ir diezgan daudz, bet vienlaikus var prognozēt, ka mainītāju būs aizvien mazāk. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pērn Lietuvas Bankā tika samainīts mazāk litu, mazāks bija arī mainītāju skaits, bet pieauga vienā reizē apmaināmo litu summa, stāstījis Lietuvas Bankas Skaidras naudas departamenta Politikas, emisijas un kontroles nodaļas priekšnieks Egidijs Paleckis. "Summas pagājušajā gadā pāris reizes pārsniedza 100 000 litu, bet reiz samainījām pat pusmiljonu."

Viņš atzinis, ka visi apgrozībā laistie liti Lietuvas Bankā neatgriezīsies nekad, jo daļa naudas gājusi zudumā vai paslēpta tik drošās vietās, ka to vairs nespēj atrast paši īpašnieki, cita aizceļojusi uz ārvalstīm vai paturēta piemiņai.

No minētajiem vairāk nekā 469 miljoniem litu, kas nav atgriezušies Lietuvas Bankā, pāri par 18,7 miljoniem litu veido numismātiskās monētas, rēķinot pēc to agrākās vērtības. Salīdzinājumā ar 2015.gada 1.janvāri šī summa pieaugusi par 0,2 miljoniem litu, jo Lietuvas Banka tās no saviem krājumiem turpina pārdot arī pēc eiro ieviešanas.

2017.gadā vairāk nekā 30 000 apmaiņas operācijās kopumā samainīti vairāk nekā 22 miljoni litu.

Lietuvas Banka neierobežotā apjomā un neierobežotu laiku maina visu laidienu litus, sākot no 1991.gada.