«Latvenergo» valdi atstāj Guntis Stafeckis; kompānija meklēs jaunu valdes locekli

Stafeckis informējis energokompānijas padomes priekšsēdētāju, ka pēc divu gadu intensīva darba «Latvenergo» valdē vēlas atstāt amatu, lai nostiprinātu veselību. Stafeckis darbu «Latvenergo» valdē vēlas izbeigt ar šī gada 1.martu.

Stafeckis «Latvenergo» valdes locekļa un Tehnoloģiju un atbalsta direktora amata pienākumus pilda kopš 2015.gada, no 2011.gada līdz 2015.gadam bija AS «Latvijas elektriskie tīkli» (LET) valdes priekšsēdētājs, kopš 2014.gada - LET Izpilddirektors.

Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, Stafeckim ir daudzu gadu pieredze enerģētikas nozarē, jo darba gaitas viņš sāka 1986.gadā, kad strādāja Pļaviņu hidroelektrostacijā (HES), vēlāk kļūstot arī par Daugavas HES Tehniskā un ražošanas departamenta vadītāja vietnieku. Kopš 1995.gada Guntis Stafeckis strādājis SIA «Siemens» vadošos amatos, no 2007. līdz 2009.gadam bijis šī uzņēmuma izpilddirektors.

«Latvenergo» Cilvēkresursu komiteja organizēs atlases procedūru, lai izvēlētos jaunu kompānijas valdes locekli un sagatavos priekšlikumus «Latvenergo» padomei, teikta «Latvenergo» paziņojumā biržai.

«Latvenergo» koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu. «Latvenergo» obligācijas kotē biržas «Nasdaq Riga» parāda vērtspapīru sarakstā.