«Trasta komercbankas» administrators izsludinājis cenu aptauju vairākiem nekustamajiem īpašumiem

Tostarp bankas maksātnespējas procesa ietvaros plānots pārdot nekustamo īpašumu «Valteri», Mārupes novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,79 hektāri, īpašumu Kurzemes prospektā bez numura, Rīgā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1275 kvadrātmetri, īpašumu Kurzemes prospektā 164, Rīgā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4997 kvadrātmetri, kā arī īpašumu Ventspils ielā 26, Rīgā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9523 kvadrātmetri, administratīvās un ražošanas ēkas ar kopējo platību 4720,5 kvadrātmetri, ražošanas ēkas ar kopējo platību 262,4 kvadrātmetri, noliktavas ēkas ar kopējo platību 9,1 kvadrātmetrs un nojumes un tajā esošās kustamās mantas kā lietu kopību.

Tāpat bankas administrators piedāvā iegādāties vairākus savstarpēji funkcionāli saistītus nekustamos īpašumus Berģos, Garkalnes novadā kā lietu kopību.

Proti, kā lietu kopību «Trasta komercbankas» administrators piedāvā iegādāties īpašumu Rīgas-Siguldas šosejā 3, kas sastāv no zemes gabala 0,2649 hektāru platībā un viesnīcas ēkas, domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgas-Siguldas šosejā 3A, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, īpašumu Rīgas-Siguldas šosejā 3B, kas sastāv no zemes gabala 1,9746 hektāru platībā, garāžas, elektriķa ēkas, gāzu sadales punkta, noliktavas, augstsprieguma stacijas un hlorētavas, īpašumu Rīgas-Siguldas šosejā 3C, kas sastāv no zemes gabala 0,2641 hektāra platībā, īpašumu Rīgas-Siguldas šosejā 3D, kas sastāv no ražošanas korpusa, veikala, mehāniskās darbnīcas un diagnostikas centra, īpašumu Rīgas-Siguldas šosejā 3E, kas sastāv no zemes gabala 0,8662 hektāru platībā un riepu montāžas iecirkņa un tirdzniecības centra, kā arī «Ceļavimbas», Garkalnes novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,6627 hektāru platībā.

Tāpat «Trasta komercbankas» administrators piedāvā iegādāties tiesības uz dzīvojamā kompleksa «Kosmopoļiten park Puškina» Ukrainas galvaspilsētā Kijevā otrās un trešās būvniecības kārtas nepabeigtās būvniecības objektu atbilstoši noslēgtajiem tiesiskajiem darījumiem - 2015.gada 5.februārī ar Ukrainas komercsabiedrību «KB Nadra» noslēgto īpašuma tiesību pirkuma priekšlīgumu, 2015.gada 23.martā ar Ukrainas «Kompanija po upravleniju aktivami Promišlennije investicii» noslēgto īpašuma tiesību pirkuma līgumu un 2015.gada 23.martā ar Ukrainas «Transportnik» noslēgto īpašuma tiesību pirkuma līgumu.

Katrs nekustamais īpašums vai lietu kopība tiks pārdota tam pretendentam, kurš būs izteicis augstāko cenas piedāvājumu.

Personas, kuras vēlas piedalīties cenu piedāvājuma izteikšanā, aicinātas līdz 2018.gada 15.janvārim rakstveidā apliecināt vēlmi iesniegt nekustamo īpašumu pārdošanas cenas piedāvājumu.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma no 2016.gada 4.marta anulējusi «Trasta komercbankai» izsniegto licenci, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāva nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās. Tāpat ņemts vērā FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestādes izvērtējums, ka bankai nav iespējams piemērot noregulējumu jeb glābt to sabiedrības interesēs.

«Trasta komercbanku» par likvidējamu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina 2016.gada 14.martā. Savukārt 2017.gada 10.martā «Trasta komercbanka» tika pasludināta par maksātnespējīgu un sākta bankas bankrota procedūra.

Par bankas maksātnespējas administratoru sākotnēji tika iecelts Ilmārs Krūms, taču ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 19.jūnija lēmumu viņš ir atcelts no šo pienākumu pildīšanas. Viņa vietā tiesa bankas maksātnespējas procesa administratora amatā iecēlusi Rasu.

FKTK 2017.gada maijā vērsās tiesā ar pieteikumu par Krūma atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas, jo konstatēja, ka «Trasta komercbankas» administrators neatbilst Kredītiestāžu likuma noteiktajām prasībām, kā arī konstatēja tādu administratora rīcību, kas FKTK vērtējumā bija uzskatāma par ļaunprātīgu.

Valsts policija 2017.gada jūnija sākumā Krūmu aizturēja, bet 9.jūnijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa nolēma Krūmu apcietināt. Krūmam tika inkriminēta izspiešana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Savukārt jūlija beigās Krūms izmeklēšanas interesēs tika atbrīvots no apcietinājuma. Viņam ir piemērota policijas uzraudzība, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī aizliegums tikties ar noteiktām personām.

Tāpat ziņots, ka Valsts policija 2017.gada nogalē «Trasta komercbankas» likvidācijas lietā lūdza prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret sešām personām, tostarp maksātnespējas procesa administratoriem Māri Sprūdu un Ilmāru Krūmu.

Paziņojumā presei Valsts policija norādīja, ka pēc tam, kad Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes rīcībā nokļuva informācija par iespējamiem pārkāpumiem «Trasta komercbankas» likvidācijas procesā, 2017.gada 27.janvārī sākts kriminālprocess par izspiešanu organizētā grupā un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, ja tas izdarīts organizētā grupā.

Izmeklēšanā policija noskaidrojusi, ka 2016.gadā, izmantojot «Trasta komercbankas» likvidācijas procesu savtīgās interesēs, 1980. un 1971.gadā dzimušie maksātnespējas administratori pēc iepriekšējas vienošanās, veica izspiešanu organizētā grupā kopā ar vēl četrām personām - 1969., 1977., 1970. un 1953.gadā dzimušiem vīriešiem. Tāpat personas tiek turētas aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.