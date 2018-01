ASV atkal varētu kļūt par pasaules «naftas karali»

Naftas ieguves apjoma palielināšanās ASV galvenokārt skaidrojama ar pēdējos gados vērojamo slānekļa naftas ieguves bumu, vēsta «CNN Money».

«Tirgus ir pilnībā mainījies ASV slānekļa [naftas] «mašīnas» ietekmē,» norādīja «Rystad Energy» viceprezidente Nadija Martina Vigena.

«Rystad Energy» ziņojumā norādīts, ka slānekļa naftas ieguves revolūcija ir padarījusi ASV par vienu no globālā enerģētikas tirgus līderēm. Šī transformācija ir arī viens no pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa mērķiem, ko viņš solīja vēl vairāk veicināt, samazinot naftas ieguvi ASV regulējošos nosacījumus.

Pakāpeniskā naftas ieguves apjoma palielināšanās ļauj ASV lēnām būt arvien mazāk atkarīgai no ārvalstu naftas, ieskaitot to, kas tiek importēta no politiski nestabilajiem Tuvajiem Austrumiem.

Naftas ieguve ASV ievērojami samazinājās pēc tam, kad Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) 2015.gada beigās sāka cenu karu ar mērķi atgūt tirgus daļu, ko OPEC zaudējusi slānekļa naftas ieguvējiem un citiem tirgus dalībniekiem.

Naftas piegāžu pārpilnība tirgū noveda pie tā, ka naftas cena pasaules tirgū samazinājās no aptuveni 100 dolāriem par barelu līdz 26 dolāriem par barelu.

Šis naftas cenu kritums piespieda slānekļa naftas ražotājus ASV piebremzēt savas aktivitātes. Kā liecina ASV Enerģētikas informācijas administrācijas (EIA) dati, naftas ieguves apjoms ASV 2016.gada septembrī bija samazinājies līdz 8,55 miljoniem barelu dienā, kas ir par 11% mazāk par 2015.gada aprīlī sasniegto līmeni, kas bija augstākais pēdējo gadu laikā.

Tomēr pagājušajā naftas cena pasaulē atkal palielinājās, un līdz ar to atkal sāka pieaugt naftas ieguve ASV. Savas aktivitātes jūtami kāpināja arī slānekļa naftas ieguvēji, kas, pateicoties jaunām tehnoloģijām, naftu tagad varēja iegūt ātrāk un lētāk.

EIA iepriekš prognozēja, ka naftas ieguve ASV 2018.gadā veidos vidēji desmit miljonus barelu dienā, tādējādi pārsniedzot 1970.gadā sasniegto rekordu 9,6 miljonu barelu apmērā.

«Rystad Energy» savās prognozēs ir vēl optimistiskāka, paredzot, ka naftas ieguve ASV šogad sasniegs 11 miljonus barelu dienā, ļaujot ASV apsteigt Krieviju, kas ir pašreizējā lielākā naftas ieguvējvalsts pasaulē, kā arī OPEC vadošo valsti Saūda Arābiju.

Savukārt uzņēmuma «Blackstone» analītiķi nav tik optimistiski, prognozējot, ka slānekļa naftas ieguve 2018.gadā būs «sarūgtinoša».

ASV vieglās jēlnaftas cena pasaules tirgū šā gada sākumā pirmo reizi divarpus gadu laikā ir pieaugusi virs 60 dolāru par barelu atzīmes.

Naftas cenu kāpumu pasaulē galvenokārt veicina noturīgais pieprasījums, kā arī Krievijas un OPEC īstenotais piegāžu samazinājums, tādējādi mazinot pārprodukciju tirgū.

Novembra beigās Krievija un OPEC vienojās pagarināt naftas ieguves apjoma samazinājumu līdz 2018.gada beigām. Šī ieguves samazināšana ir palīdzējusi stabilizēt cenas, kas savukārt veicina slānekļa naftas ieguves apjoma palielināšanos ASV.

ASV naftas imports pēdējo deviņu gadu laikā ir sarucis par 25%, liecina EIA dati. Tajā pašā laikā ASV naftas eksports ir piedzīvojis strauju izaugsmi, pagājušajā gadā sasniedzot rekordaugstu līmeni.

ASV joprojām importē vairāk naftas nekā eksportē, tomēr šī atšķirība turpina samazināties.