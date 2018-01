«Latraps» apgrozījums pagājušajā finanšu gadā samazinājies par 18,9%

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Latraps» pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam, strādāja ar 185,504 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 18,9% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, savukārt kooperatīva peļņa sarukusi par 1,8% - līdz 1,399 miljoniem eiro, liecina «Firmas.lv» dati.

Tostarp «Latraps» ieņēmumi no graudu pārdošanas samazinājušies par 26,9% - līdz 86,437 miljoniem eiro, ieņēmumi no augkopības ražošanas izejvielu pārdošanas sarukuši par 14,7% - līdz 45,46 miljoniem eiro, bet ieņēmumi no rapša pārdošanas samazinājušies par 21% un bija 27,658 miljonu eiro apmērā.

Latvijā pagājušajā finanšu gadā «Latraps» guvis 53,2% no visiem ieņēmumiem, kamēr iepriekšējā finanšu gadā kooperatīvs vietējā tirgū guva 45% no ieņēmumiem.

Kooperatīva finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka «Latraps» ieņēmumi pagājušajā finanšu gadā samazinājās saistībā ar to, ka nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē graudaugu vidējā ražība no viena hektāra saruka par 15,8% - līdz 37,8 centneriem. «Kaut gan sasniegta otra augstākā ražība Latvijas vēsturē un nozīmīgs platību pieaugums, 2016.gadā graudu kopraža bija par 0,3 miljoniem tonnu jeb 10,5% zemāka nekā 2015.gadā. Graudu cenas kritums pasaules biržās ietekmēja graudu vidējās iepirkuma cenas samazināšanos,» sacīts vadības ziņojumā.

Vienlaikus kooperatīva vadība atzīmē, ka pagājušajā finanšu gadā būtiski - par 47,8% - palielinājušies tehnikas tirdzniecības apmēri, kas saistīts ar to, ka kooperatīvs kopš 2016.gada janvāra Latvijā pārstāv «Deutz-Fahr» markas traktorus un kombainus.

Tāpat kooperatīva vadība informē, ka pagājušajā finanšu gadā realizēti vairāki būvniecības projekti, tostarp 2016.gada jūlijā pabeigti un nodoti ekspluatācijā Aizkraukles un Madonas graudu pirmapstrādes kompleksi un preču noliktava Jaunpagastā, bet 2016.gada novembrī pabeigta Bauskas kompleksa graudu torņu un gāzes vada izbūve. Būvniecības projektos izmantots Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsts.

Lai uzlabotu biedriem sniegto pakalpojumu pieejamību un palielinātu apmērus, pagājušajā finanšu gadā kooperatīvs iegādājies īpašumu Daugavpilī, kā arī sākta Saldus graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība.

Tāpat «Latraps» vadība norāda, ka kooperatīvs samazinājis līdzdalību «Latvijas piens» kapitālā līdz 14,52%, pārdodot kapitāldaļas «Eximo Agro-marketing AG».

Iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 30.jūnijam, «Latraps» strādāja ar 228,799 miljonu eiro apgrozījumu un 1,424 miljonu eiro peļņu.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Latraps» reģistrēta 2000.gadā. «Latraps» pamatdarbība ir biedriem nepieciešamo lauksaimniecības izejvielu un viņu izaudzētās produkcijas tirdzniecība, graudu un rapšu pirmapstrāde.