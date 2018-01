Sprūds un Krūms draudējuši konfiscēt TKB kreditoru naudu

Policijas versija ir šāda: Māris Sprūds, Ilmārs Krūms un vēl četri cilvēki no bankas kreditoriem, kas gaidījuši savu kārtu saņemt bankā iestrēgušo naudu, izspieduši pamatīgas summas. Likumsargu ieskatā - dažiem bankas kreditoriem tika paziņots – lai atgūtu noguldījumus, ir jādalās. Izmantoti arī draudi. Viens no likvidatora pienākumiem ir nevis akli dalīt naudu noguldītājiem, bet pārbaudīt – vai līdzekļi, kas glabāti bankas kontos, nav nozagti kādam citam. Policija skaidro – kreditorus biedējuši – ja Krūmam, Sprūdam un pārējiem nesamaksās, tad kreditoriem pienākošos naudu atzīmēs kā noziedzīgi iegūtu, un viņi to vienkārši neredzēs.

«Izmeklēšana konstatēja, ka izspiešana notika, izsakot draudus par to, ka kreditors nesaņems savu naudu, jo neizies AML (anti money laundering) pārbaudi, vai izies, bet tad, kad naudas jau nebūs, kas atbilst nevis fiziskiem draudiem, bet morāliem», Latvijas Televīzijai skaidro Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Gita Gžibovska.

Neskaitot Ilmāru Krūmu un Māri Sprūdu starp apsūdzētajiem ir arī uzņēmējs Mārtiņš Krūms, uzņēmējs Guntars Slišāns, biznesmeņa Jūlija Krūmiņa finansists Jorens Raitums un Timotijs Kellijs - Īrijas pilsonis, uzņēmējs un viens no lielākiem zemes īpašniekiem Latvijā. No policijas sniegtās informācijas izriet – viņu sadarbība nav bijusi nejauša – jau iepriekš sadalījuši pienākumus. Vienīgais, kas atbildēja uz «de facto» jautājumiem ir Mārtiņš Krūms.

«Esmu parakstījies par jebkāda veida izmeklēšanas noslēpuma neizpaušanu. Esmu sniedzis tikai juridiskus pakalpojumus šīs bankas likvidācijas ietvaros», «de facto» žurnālistu sazvanīts, teica Krūms.