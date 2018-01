Latvijā 67% iedzīvotāju atbalsta lielo valsts uzņēmumu akciju iekļaušanu biržā

Tajā pašā laikā, pēc aptaujas datiem, šādu ideju neatbalsta 15% Latvijas iedzīvotāju, bet 18% bija grūti pateik.

Pēc aptaujas datiem, atbalstu lielo valsts uzņēmumu akciju iekļaušanai biržā salīdzinoši vairāk pauduši vīrieši - 72% vīriešu norādījuši, ka Latvijas valstij piederošo uzņēmumu akcijas vajadzētu iekļaut biržā, kamēr starp sievietēm šādu ideju atbalsta 63%.

Atbalsts attiecīgajai idejai pieaug, palielinoties aptaujāto vecumam - vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem 61% iedzīvotāju atbalsta lielo valsts uzņēmumu akciju iekļaušanu biržā, vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem - 60%, vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem - 65%, vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem - 72%, vecuma grupā no 55 līdz 63 gadiem - 72%, bet vecuma grupā no 64 līdz 74 gadiem - 73%.

Tāpat aptaujā 49% respondentu atzinuši, ka vēlētos ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus labi pārvaldītu Latvijas valsts uzņēmumu akcijās biržā, bet 34% to nevēlētos. Starp tiem, kuri vēlētos ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus labi pārvaldītu Latvijas valsts uzņēmumu akcijās biržā, lielāku īpatsvaru veido privātajā sektorā strādājošie - 58%. Tāpat lielāks atbalsts šai idejai vērojams aptaujāto vidū ar lielākiem ienākumiem.

«Iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret ideju kotēt biržā valsts lielos uzņēmumus norāda uz sabiedrības augošo interesi par dažādiem uzkrāšanas un investēšanas veidiem un, iespējams, arī pieaugošu apzināšanos, ka katra paša atbildība ir rūpes par savas nākotnes labklājības nodrošināšanu. Tas nozīmē arī to, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji labprāt ieguldītu savus brīvos līdzekļus Latvijas uzņēmumos. Šādas idejas realizēšana var veicināt jaunu vietējo investoru rašanos, jo iedzīvotājiem būtu iespēja ieguldīt uzņēmumos, kuri tiem ir labi zināmi, un kuru darbība tiem ir ne tikai saprotama, bet tai ir iespēja arī vieglāk sekot līdzi,» sacīja «SKDS» direktors Arnis Kaktiņš.

Aptauja veikta 2017.gada novembrī. Tajā piedalījās 1005 respondenti.