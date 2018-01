Igaunijas Banka vēlas atteikties no viena un divu centu monētām

Igaunijas centrālā banka trešdien nodokļu videi veltītā forumā piedāvāja sākt diskusiju par to, ka tirgotāji kasēs varētu noapaļot preču gala summu līdz tuvākajiem pieciem centiem, lai varētu samazināt viena un divu centu monētu izmantošanu valsts teritorijā.

«Igaunijas Banku vidēji gadā pamet divas kravas automašīnas ar viena un divu centu monētām, kas veikalos tiek izdotas pircējiem kā atlikums un pēc tam tiek izmantotas ļoti maz. Centrālā banka piedāvā apspriest, vai apgrozībā varētu būt mazāk šo centu, kurus cilvēki izmanto reti,» paziņoja Igaunijas Bankas viceprezidents Madiss Millers.

Lai arī nākotnē par pirkumiem būs iespējams norēķināties arī ar viena un divu centu monētām, šādas monētas vairs netiks izdotas kā atlikums. Centrālā banka norādīja, ka gala cenu vajadzēs noapaļot tikai gadījumos, kad pirkums tiks iegādāts, maksājot skaidrā naudā. Norēķinos ar karti joprojām tiks piemērota precīza preces cena.

Tirgotājiem tādēļ vienreiz nāksies atjaunināt kases aparātu programmatūru.

Igaunijas Tirgotāju asociācijas vadītāja Nele Peila norādīja, ka šāda noapaļošana nāks par labu gan tirgotājiem, gan klientiem, jo kasieriem būs jāpavada mazāks laiks, skaitot monētas, bet uzņēmumiem mazāks laiks būs jāvelta ar monētām saistītām lietām.

Peila pastāstīja, ka mazākas nominālvērtības monētas bieži tiek pazaudētas vai noliktas malā, jo daudzi cilvēki to izmantošanu uzskata par apgrūtinošu.

Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairāk par pusi Igaunijas iedzīvotāju atbalsta šāda veida noapaļošanu. Pērnā gada septembrī rīkotā aptaujā par finansiālo uzvedību 57% Igaunijas iedzīvotāju šādu rosinājumu atbalstīja, 33% to neatbalstīja, bet 10% nespēja sniegt atbildi.

Eirozonā nav vienprātības par mazākas nominālvērtības monētu aprites ierobežošanu. Eiropas Komisija (EK) nerekomendē to darīt, ja pret to iebilst dalībvalsts iedzīvotāji. Viena centa un divu centu monētas no apgrozības ir izņēmušas Beļģija, Īrija, Nīderlande un Somija, bet no šī gada arī Itālija.

Beļģijas, Īrijas, Nīderlandes un Somijas pieredze liecina, ka šādas politikas rezultātā cenas nav pieaugušas. Visās piecās valstīs šobrīd vairāk cilvēku atbalsta mazākas nominālvērtības centu izņemšanu no apgrozības, nevis iestājas pret to.

Igaunijas Banka tagad gatavojas uzklausīt interešu grupu viedokli.