Privātajos pensiju fondos uzkrāto līdzekļu apmērs pērn pieaudzis par 14,2%

Savukārt privāto pensiju fondu dalībnieku skaits 2017.gadā ir palielinājies par 5,2% jeb 14 270 cilvēkiem. Līdzekļus privātajos pensiju fondos Latvijā pagājušā gada beigās krāja 286 507 cilvēki.

Tostarp 2017.gada decembrī, īsi pirms stājās spēkā izmaiņas likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas skar arī uzkrājumus privātajos pensiju fondos, uzkrāto līdzekļu apmērs privātajos pensiju fondos palielinājies par 13,847 miljoniem eiro, bet privāto pensiju fondu dalībnieku skaits audzis par 2161, tādējādi uzrādot straujāko pieaugumu mēneša laikā pērn. Taču līdzīga situācija bija arī gadu iepriekš, pie tam 2016.gada decembrī uzkrāto līdzekļu apmērs privātajos pensiju fondos un dalībnieku skaits palielinājās vēl straujāk - attiecīgi par 18,541 miljonu eiro un 3455 dalībniekiem.

Tāpat publiskotā informācija liecina, ka privātie pensiju fondi kopš gada sākuma dalībniekiem pērn nodrošinājuši vidēji 3,67% ienesīgumu. Tostarp sabalansētajiem pensiju plāniem, kas piedāvā konservatīvāku ieguldījumu politiku, ienesīgums kopš gada sākuma bija 2,41%, aktīvo pensiju plānu vidējais ienesīgums bija 5,69%, bet vienīgā konservatīvā pensiju plāna ienesīgums bija 0,25%.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tostarp iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrājumu) noteikts kopīgs ierobežojums - 10% no gada ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Iepriekš summāri ierobežojumi iemaksām nebija noteikti, kā arī katram no šiem uzkrājumu veidiem atsevišķi bija noteikts ierobežojums 10% apmērā no ienākumiem.

Latvijā darbojas seši privātie pensiju fondi (pieci - atklātie pensiju fondi un viens slēgtais pensiju fonds), piedāvājot 18 dažādus pensiju plānus, kas atšķiras pēc līdzekļu ieguldīšanas stratēģijas.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.